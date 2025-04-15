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Речь на миллионы гривен. Руководство Руха пообещало игрокам космические премиальные на дерби с Карпатами

Премьер-лига
Обновлено

Буде бій?

Речь на миллионы гривен. Руководство Руха пообещало игрокам космические премиальные на дерби с Карпатами

fcrukh.com

Новина українською

В субботу, 26 апреля, в рамках 24-го тура УПЛ состоится львовское дерби – "Карпаты" на стадионе "Украина" примут "Рух".

И как сообщает комментатор и журналист Виктор Вацко, игроки "Руха" будут очень мотивированы на этот матч.

По словам инсайдера, руководство "Руха" пообещало команде премию в 4 млн гривен (а это почти 25 тысяч долларов) за положительный результат (вероятно, речь идет о победе) в этом поединке.

Напомним, что "Рух" идет на 9-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 30 очков. У "Карпат" 36 баллов и 5-я позиция в таблице.

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Виктор Вацко Рух (Львов) Карпаты (Львов)
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Prideman (Lviv)
15.04.2025 в 19:20
Спочатку Гріша відпускає в Карпати ключових гравців, а потім обіцяє преміальні команді за перемогу над Карпатами. Це тільки я чогось не розумію? Наче на цих гравців не було попиту і лише Карпати їх хотіли, просто слів немає
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Комментарии 3
Prideman (Lviv)
15.04.2025 в 19:20
Спочатку Гріша відпускає в Карпати ключових гравців, а потім обіцяє преміальні команді за перемогу над Карпатами. Це тільки я чогось не розумію? Наче на цих гравців не було попиту і лише Карпати їх хотіли, просто слів немає
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0
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adey (Korosten)
15.04.2025 в 18:41
панти для приїжджих. гра може бути цікава на рівні чемпіонату Львівщини. не більше
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UKR 777
15.04.2025 в 18:34
4 млн грн, майже 1 млн доларів? Сильні математики
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