Речь на миллионы гривен. Руководство Руха пообещало игрокам космические премиальные на дерби с Карпатами

В субботу, 26 апреля, в рамках 24-го тура УПЛ состоится львовское дерби – "Карпаты" на стадионе "Украина" примут "Рух".

И как сообщает комментатор и журналист Виктор Вацко, игроки "Руха" будут очень мотивированы на этот матч.

По словам инсайдера, руководство "Руха" пообещало команде премию в 4 млн гривен (а это почти 25 тысяч долларов) за положительный результат (вероятно, речь идет о победе) в этом поединке.

Напомним, что "Рух" идет на 9-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 30 очков. У "Карпат" 36 баллов и 5-я позиция в таблице.