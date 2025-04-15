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Речь на миллионы гривен. Руководство Руха пообещало игрокам космические премиальные на дерби с Карпатами
Буде бій?
fcrukh.com
В субботу, 26 апреля, в рамках 24-го тура
И как сообщает комментатор и журналист Виктор Вацко, игроки "Руха" будут очень мотивированы на этот матч.
По словам инсайдера, руководство "Руха" пообещало команде премию в 4 млн гривен (а это почти 25 тысяч долларов) за положительный результат (вероятно, речь идет о победе) в этом поединке.
Напомним, что "Рух" идет на 9-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 30 очков. У "Карпат" 36 баллов и 5-я позиция в таблице.
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