Два лидера вернутся, два не сыграют. Кадровые проблемы Александрии на матч с Ворсклой сохраняются

Стали известны некоторые кадровые нюансы " Александрии " перед матчем 25-го тура с "Ворсклой".

Так, по данным журналиста Игоря Бурбаса, травма вингера "горожан" Безерры, которую он получил в матче с "Рухом" (1:1), оказалась несерьезной и бразилец сможет принять участие в матче с полтавчанами.

А вот повреждение еще одного лидера команды Ротаня, форварда Александра Филиппова, является более серьезным – он все еще вне обоймы и с "Ворсклой" не сыграет.

Также вернется в состав "Александрии" капитан Иван Калюжный, который пропускал матч с "Рухом" из-за перебора желтых карточек.

Зато также не сыграет с "Ворсклой" из-за дисквалификации центрбек "Александрии" Мигель Кампуш.

Напомним, что матч "Ворскла" - "Александрия" состоится в пятницу, 18 апреля, и начнется в 13:00.