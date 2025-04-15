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Два лидера вернутся, два не сыграют. Кадровые проблемы Александрии на матч с Ворсклой сохраняются
Калюжный и Безерра должны вернуться на ближайший матч
Фото: ФК Олександрія
Стали известны некоторые кадровые нюансы "
Так, по данным журналиста Игоря Бурбаса, травма вингера "горожан" Безерры, которую он получил в матче с "Рухом" (1:1), оказалась несерьезной и бразилец сможет принять участие в матче с полтавчанами.
А вот повреждение еще одного лидера команды Ротаня, форварда Александра Филиппова, является более серьезным – он все еще вне обоймы и с "Ворсклой" не сыграет.
Также вернется в состав "Александрии" капитан Иван Калюжный, который пропускал матч с "Рухом" из-за перебора желтых карточек.
Зато также не сыграет с "Ворсклой" из-за дисквалификации центрбек "Александрии" Мигель Кампуш.
Напомним, что матч "Ворскла" - "Александрия" состоится в пятницу, 18 апреля, и начнется в 13:00.
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