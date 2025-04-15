"Сейчас мы по разные стороны баррикад", - игрок Карпат, который еще недавно играл за Рух, высказался о дерби

Полузащитник " Карпат " Олег Федор, который зимой был один из тех игроков, которые перешли из "Руха" в "Карпаты", поделился ожиданиями от дерби команд, которое состоится в ближайшую субботу в рамках 25-го утра УПЛ.

– Уверен, что у дерби, как и у кубковых соревнований, – свои законы. Здесь не всегда побеждает фаворит. Вспоминается, какой в прошлом году был ажиотаж, когда "Рух" встречался с "Карпатами" сначала в УПЛ, а затем в розыгрыше Кубка. Те противостояния надолго запомнились своей напряжённостью.

– В ближайшую субботу очередное дерби, только теперь ты уже в рядах "Карпат", хотя до конца 2025 года принадлежишь "Руху".

– Ещё прошлой осенью в это трудно было поверить, но сейчас мы действительно, образно говоря, по разные стороны баррикад. С другой стороны, я воспитанник "Карпат", так что, можно сказать, вернулся домой. По крайней мере, в команде меня приняли очень хорошо.

Читайте также Речь на миллионы гривен. Руководство Руха пообещало игрокам космические премиальные на дерби с Карпатами

– Согласно условиям аренды, ты имеешь право играть против команды, которой принадлежишь. Будешь как-то по-особенному настраиваться на "Рух"?

– Знаете, главное – подойти к матчу в боевых кондициях, а уже тренерскому штабу решать, выпускать ли меня с первых минут или на замену. И важно в каждом матче приносить пользу своей команде.

– По стилю игры "Карпаты" и "Рух" довольно заметно отличаются. А тебе где комфортнее?

– На эту тему можно долго дискутировать. Главное, что я играю на своей любимой позиции – "десятки".

– Из тех матчей, что ты провёл за "Карпаты", какой запомнился больше всего?

– По разным причинам я сыграл только в трёх поединках. Отдельно выделю игру с "Шахтёром", в которой нам удалось дать бой чемпиону. Такие битвы – это, прежде всего, ценный опыт.

– В прошлом году ты не только закрепился в основе "Руха", но и дебютировал в молодёжной сборной Украины. Чувствуешь, что прибавляешь на международной арене?

– Этот вопрос больше к тренерскому штабу молодёжки. Моё дело – выходить и показывать в каждом матче свои лучшие качества. Хотя ещё есть над чем работать, ведь я не могу сказать, что являюсь игроком основного состава сборной. Впрочем, как и в "Карпатах".