В Черноморце ожидается очередная тренерская перестановка

Очередная тренерская рокировка планируется в одесском " Черноморце ".

Как пишет ТаТоТаке, Место Владислава Бурлаки, который помогал Александру Кучеру в первых матчах, с большой вероятностью обнимет Александр Грицай.

47-летний специалист, который в статусе игрока провел три матча за сборную Украины, присутствовал на поединке 24-го тура УПЛ "Оболонь" – "Черноморец", а после игры вместе с командой отправился в Одессу.

Напомним, что "Черноморец" занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 18 очков.