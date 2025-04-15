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В Черноморце ожидается очередная тренерская перестановка
Перестановки в тренерском штабе Кучера
Фото: ФК Рух
Очередная тренерская рокировка планируется в одесском "
Как пишет ТаТоТаке, Место Владислава Бурлаки, который помогал Александру Кучеру в первых матчах, с большой вероятностью обнимет Александр Грицай.
47-летний специалист, который в статусе игрока провел три матча за сборную Украины, присутствовал на поединке 24-го тура УПЛ "Оболонь" – "Черноморец", а после игры вместе с командой отправился в Одессу.
Напомним, что "Черноморец" занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 18 очков.
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