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В Черноморце ожидается очередная тренерская перестановка

Премьер-лига
Обновлено

Перестановки в тренерском штабе Кучера

В Черноморце ожидается очередная тренерская перестановка

Фото: ФК Рух

Новина українською

Очередная тренерская рокировка планируется в одесском "Черноморце".

Как пишет ТаТоТаке, Место Владислава Бурлаки, который помогал Александру Кучеру в первых матчах, с большой вероятностью обнимет Александр Грицай.

47-летний специалист, который в статусе игрока провел три матча за сборную Украины, присутствовал на поединке 24-го тура УПЛ "Оболонь" – "Черноморец", а после игры вместе с командой отправился в Одессу.

Напомним, что "Черноморец" занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 18 очков.

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Александр Грицай Черноморец (Одесса)
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Manowar (Харьков)
15.04.2025 в 20:50
Менять не тренеров надо а игроков. Это же просто как апельсин!
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Комментарии 1
avatar
Manowar (Харьков)
15.04.2025 в 20:50
Менять не тренеров надо а игроков. Это же просто как апельсин!
Ответить
0
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