Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
У Кривбасса травмировались два игрока. Один из них выбыл до конца сезона
Кадровые проблемы криворожцев
Фото: Верес
Перед доигровкой матча 5-го тура УПЛ с "Шахтером", которая состоится в среду, 16 апреля, определенные кадровые проблемы наметились у "
Как сообщает ТаТоТаке, серьезную травму получил один из хавбеков криворожцев Дмитрий Хомченовский, который выбыл до конца сезона.
Также повреждение и у вингера Артура Микитишина. Здесь травма не настолько серьезная, но игру с "Шахтером" он точно пропустит.
Напомним, что матч прервался и не был доигран из-за затяжной воздушной тревоги на 48-й минуте при счете 1:0 в пользу "Шахтера".
Популярное сейчас
- Космическая сумма. Журналист назвал зарплату Шевченко, когда тот тренировал сборную Украины
- "Они пострадают первыми", - на России снова грозят Польше и странам Балтии
- "Мы на пороге чего-то важного". Уиткофф рассказал, в чем ключ к мирному соглашению по Украине
- Кривбасс - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Не смог удержать подаренную роскошь: фанат продаёт суперкар от бывшей жены звезды Барселоны
- Ольга Харлан – официальное лицо бренда автомобилей Range Rover. Фото