У Кривбасса травмировались два игрока. Один из них выбыл до конца сезона

Перед доигровкой матча 5-го тура УПЛ с "Шахтером", которая состоится в среду, 16 апреля, определенные кадровые проблемы наметились у " Кривбасса ".

Как сообщает ТаТоТаке, серьезную травму получил один из хавбеков криворожцев Дмитрий Хомченовский, который выбыл до конца сезона.

Также повреждение и у вингера Артура Микитишина. Здесь травма не настолько серьезная, но игру с "Шахтером" он точно пропустит.

Напомним, что матч прервался и не был доигран из-за затяжной воздушной тревоги на 48-й минуте при счете 1:0 в пользу "Шахтера".