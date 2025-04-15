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Президент Вереса: Теоретические шансы на еврокубки еще есть - будем бороться до конца
Слово Ивану Надеину
Фото: НК Верес
Президент "
‒ "Верес" уже практически закрыл борьбу за выживание, но и до еврокубков достаточно далеко. Какие промежуточные задачи на этот сезон?
‒ Теоретические шансы на получение права на участие в еврокубках остаются, поэтому мы будем бороться до конца. Команда знает, они должны выигрывать в каждой игре, а там увидим.
‒ Поговорим о будущем. Планируется ли увеличение бюджета команды на трансферы под задачу попадания в еврокубки?
‒ Бюджет у нас и так оптимален, мы это называем смартбюджет. Деньги не играют в футбол, играют люди. Количество денег не зависит от результата, нет прямой корреляции. Важны подход, работа каждого члена коллектива. Мы двигаемся дальше, это будет наш пятый сезон в УПЛ подряд, в Ровно еще такого не было.
‒ По вашему мнению "Верес" двигается в правильном направлении?
‒ Думаю, что да, но решать не мне, а болельщикам. В конце сезона, как всегда, будет проведен итоговый наблюдательный совет, услышим мнение болельщиков и будет принимать соответствующие решения.
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