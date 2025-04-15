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Президент Вереса: Теоретические шансы на еврокубки еще есть - будем бороться до конца

Премьер-лига
Обновлено

Слово Ивану Надеину

Президент Вереса: Теоретические шансы на еврокубки еще есть - будем бороться до конца

Фото: НК Верес

Новина українською

Президент "Вереса" Иван Надеин рассказал об амбициях команды в текущем сезоне УПЛ, где команда на данный момент идет на 7-м месте в турнирной таблице.

‒ "Верес" уже практически закрыл борьбу за выживание, но и до еврокубков достаточно далеко. Какие промежуточные задачи на этот сезон?

‒ Теоретические шансы на получение права на участие в еврокубках остаются, поэтому мы будем бороться до конца. Команда знает, они должны выигрывать в каждой игре, а там увидим.

‒ Поговорим о будущем. Планируется ли увеличение бюджета команды на трансферы под задачу попадания в еврокубки?

‒ Бюджет у нас и так оптимален, мы это называем смартбюджет. Деньги не играют в футбол, играют люди. Количество денег не зависит от результата, нет прямой корреляции. Важны подход, работа каждого члена коллектива. Мы двигаемся дальше, это будет наш пятый сезон в УПЛ подряд, в Ровно еще такого не было.

‒ По вашему мнению "Верес" двигается в правильном направлении?

‒ Думаю, что да, но решать не мне, а болельщикам. В конце сезона, как всегда, будет проведен итоговый наблюдательный совет, услышим мнение болельщиков и будет принимать соответствующие решения.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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