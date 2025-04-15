Шахтер проявляет интерес к 18-летнему форварду Сан-Паулу

" Шахтер " проявляет интерес к бразильскому форварду "Сан-Паулу" Лукаса Феррейре, сообщают местные СМИ.

18-летний парень стал привлекать к себе внимание после первых матчей за первую команду "Сан-Паулу".

Также отмечается, что кроме "горняков" конкретный интерес к Феррейре проявляет и немецкий "Байер".

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Клаусула перспективного игрока составляет 40 миллионов реалов (около 7,8 млн долларов), что считается невысоким для бразильского рынка, однако "Сан-Паулу" не спешит продавать парня, надеясь на его дальнейшее развитие.

В текущем сезоне Лукас Феррейра сыграл 3 матча в чемпионате Бразилии и 1 – в Кубке Либертадорес.