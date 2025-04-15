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Не Transfermarkt. Авторитетный портал составил рейтинг самых дорогих игроков УПЛ. ФОТО

Премьер-лига
Обновлено

Судаков и тут самый дорогой

Не Transfermarkt. Авторитетный портал составил рейтинг самых дорогих игроков УПЛ. ФОТО

instagram.com/fcchornomorets

Новина українською

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) опубликовал свой рейтинг самых дорогих игроков УПЛ на данный момент.

Всего в рейтинге 10 игроков, из них 7 представителей "Шахтера" и 3 - "Динамо".

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Самый дорогой в рейтинге — полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков, который оценивается в 45,1 млн евро.

Не Transfermarkt. Авторитетный портал составил рейтинг самых дорогих игроков УПЛ. ФОТО - изображение 1
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Источник:
CIES Football Observatory
Опубликовал: Михаил Черныш
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