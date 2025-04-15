Одесситам тяжело. Черноморец в очередной раз обратился с просьбой в местную ОВА

Одесский " Черноморец " на данный момент проводит домашние матчи в Одессе без зрителей на трибунах.

Клуб ранее уже обращался за разрешением в соответствующие структуры, однако с тех пор ситуация коренным образом не изменилась.

Сейчас "Черноморец" снова обратился в Одесскую ОВА, которая сейчас уполномочена принимать соответствующие решения. "Моряки" просят все-таки допустить ограниченное количество болельщиков на трибуны.

"Вопрос проведения матчей на нашей домашней арене в настоящее время является прерогативой Одесской областной военной администрации. Сейчас наш запрос по этому поводу находится на рассмотрении. Как в ОВА решат – так оно и будет. Если решат, что ближайший матч с "Рухом" можно проводить со зрителями – значит, на трибунах появятся болельщики. Если нет – что ж, так потому и быть. В этом ответственном деле есть немало крайне важных факторов безопасности, которые следует учитывать. Впрочем, будем ждать решения", - сказал генеральный директор клуба Анатолий Мисюра.

На сегодняшний день "Черноморец" занимает в турнирной таблице предпоследнее, 15-е место. В его активе 18 очков.