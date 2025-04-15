  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Одесситам тяжело. Черноморец в очередной раз обратился с просьбой в местную ОВА
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Одесситам тяжело. Черноморец в очередной раз обратился с просьбой в местную ОВА

Премьер-лига
Обновлено

Черноморец играет без зрителей

Одесситам тяжело. Черноморец в очередной раз обратился с просьбой в местную ОВА

Фото: fcdynamo.com

Новина українською

Одесский "Черноморец" на данный момент проводит домашние матчи в Одессе без зрителей на трибунах.

Клуб ранее уже обращался за разрешением в соответствующие структуры, однако с тех пор ситуация коренным образом не изменилась.

Сейчас "Черноморец" снова обратился в Одесскую ОВА, которая сейчас уполномочена принимать соответствующие решения. "Моряки" просят все-таки допустить ограниченное количество болельщиков на трибуны.

"Вопрос проведения матчей на нашей домашней арене в настоящее время является прерогативой Одесской областной военной администрации. Сейчас наш запрос по этому поводу находится на рассмотрении. Как в ОВА решат – так оно и будет. Если решат, что ближайший матч с "Рухом" можно проводить со зрителями – значит, на трибунах появятся болельщики. Если нет – что ж, так потому и быть. В этом ответственном деле есть немало крайне важных факторов безопасности, которые следует учитывать. Впрочем, будем ждать решения", - сказал генеральный директор клуба Анатолий Мисюра.

На сегодняшний день "Черноморец" занимает в турнирной таблице предпоследнее, 15-е место. В его активе 18 очков.

По теме
yellow-arrow
Не Transfermarkt. Авторитетный портал составил рейтинг самых дорогих игроков УПЛ. ФОТО
yellow-arrow
Шахтер проявляет интерес к 18-летнему форварду Сан-Паулу
yellow-arrow
Президент Вереса: Теоретические шансы на еврокубки еще есть - будем бороться до конца
Черноморец (Одесса) Анатолий Мисюра
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости