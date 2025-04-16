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Кривбасс – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 5-го тура УПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
УПЛ
UA-Футбол организует комментарий поединка 5-го тура чемпионата Украины между криворожским "Кривбассом" и донецким "Шахтером".
Встреча команд состоялась 1 сентября 2024 года, но доиграна не была. Матч прервался на 51-й минуте из-за воздушной тревоги. Спустя больше, чем полгода "Кривбасс" и "Шахтер" снова выйдут на поле и добьют второй тайм поединка. Степаненко, благодаря которому "горняки" ведут 0:1 в этой встрече, уже не часть команды. Зато Судаков, который отдал ассист на Тараса, on fire. Сможет ли команда Вернидуба отыграться? Или же "Шахтер" забьет еще раз? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 16 апреля – в 13:55 по киевскому времени.
Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог
Комментатор: Назар Черковский
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