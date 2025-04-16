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"В футболе мелочей быть не может": Кучер рассказал, почему не отказал команде с долгами перед игроками
Экс-наставник Днепра-1 согласился на вызов самому себе
СК "Дніпро 1" / Автор невідомий
Александр Кучер прокомментировал роль Ярослава Ракицкого в коллективе, борьбу за выживание и закрытие долгов.
"Игра Ракицкого говорит сама за себя, не говоря о других его достоинствах, как личности: игрок с опытом, многое видел и именно такого игрока нам не хватало. Если где-то функционально не хватит, но опыт и интеллект позволяют ему быть полезным на поле. Ярославу не понадобится много времени, чтобы функционально подтянуть себя к остальным ребятам. От игры к игре он прибавляет.
Нам некуда деваться. Всё зависит исключительно от нас. Лишний раз не накручиваем себя. Есть полное понимание того, как мы будем играть с каждым из оппонентов. Все всё понимаем. Одесса заслуживает большого футбола. С максимальным уважением нужно относиться к каждому сопернику, если ты хочешь получить приемлемый результат”.
[О закрытии долгов перед футболистами] "Перед моим назначением мы это проговаривали. Я благодарен руководству, которое пошло навстречу клубу. Очень приятно работать с такими людьми. Я не знаю, как было до того. Главное, что сейчас мы все начали с чистого листа. Это очень приятно.
Очень важно, чтобы футболист был уверен в своем будущем, чтобы ничего вне поля его не беспокоило в этом аспекте. В футболе мелочей быть не может, если ты спрашиваешь футболиста за результат, а обязательства клубом не выполняются”, – заявил тренер.
"Черноморец" занимает 15 место в турнирной таблице УПЛ, набрав 18 баллов.
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