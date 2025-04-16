"В футболе мелочей быть не может": Кучер рассказал, почему не отказал команде с долгами перед игроками

Александр Кучер прокомментировал роль Ярослава Ракицкого в коллективе, борьбу за выживание и закрытие долгов.

"Игра Ракицкого говорит сама за себя, не говоря о других его достоинствах, как личности: игрок с опытом, многое видел и именно такого игрока нам не хватало. Если где-то функционально не хватит, но опыт и интеллект позволяют ему быть полезным на поле. Ярославу не понадобится много времени, чтобы функционально подтянуть себя к остальным ребятам. От игры к игре он прибавляет.

Нам некуда деваться. Всё зависит исключительно от нас. Лишний раз не накручиваем себя. Есть полное понимание того, как мы будем играть с каждым из оппонентов. Все всё понимаем. Одесса заслуживает большого футбола. С максимальным уважением нужно относиться к каждому сопернику, если ты хочешь получить приемлемый результат”.