Кобину грозит увольнение, – СМИ

"Ингулец" рискует остаться без главного тренера по итогам нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги.

Как стало известно Sport.ua, Василий Кобин покинет текущую должность, если клубу Александра Поворознюка не удастся удержаться в элитном дивизионе. Наставник коллектива будет искать новую работу в случае вылета клуба в Первую лигу.

До конца чемпионата команде с Кировоградской области осталось сыграть с ЛНЗ, "Александрией", "Динамо", "Левым Берегом", "Шахтером" и "Ворсклой". Также аутсайдер 30 апреля завершит матч против "Зари", который был приостановлен после первого тайма.