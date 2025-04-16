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Кобину грозит увольнение, – СМИ

Премьер-лига

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Кобину грозит увольнение, – СМИ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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"Ингулец" рискует остаться без главного тренера по итогам нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги.

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Как стало известно Sport.ua, Василий Кобин покинет текущую должность, если клубу Александра Поворознюка не удастся удержаться в элитном дивизионе. Наставник коллектива будет искать новую работу в случае вылета клуба в Первую лигу.

До конца чемпионата команде с Кировоградской области осталось сыграть с ЛНЗ, "Александрией", "Динамо", "Левым Берегом", "Шахтером" и "Ворсклой". Также аутсайдер 30 апреля завершит матч против "Зари", который был приостановлен после первого тайма.

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Василий Кобин Ингулец (Петрово)
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Симченко
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