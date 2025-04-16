"Это наша работа": Ашур раскрыл секрет победы в Полтаве

Имад Ашур – о виктории над "Ворсклой" (2:0).

"Была трудная и вязкая игра. Выиграли по счету. Учитывая обстоятельства, выиграли подавляющее количество дуэлей, которых не должны были выигрывать. То, что мы должны сделать от себя – сначала адаптироваться к одной игре, и тем моментам, которые нам дает создавать соперник, потом к изменениям поведения соперника. Это наша работа и к этому будем адаптироваться всегда. Счет есть, три очка есть, адаптируемся к реалиям, не живем в утопии, и понимаем, к чему готовимся дальше.

Мы могли закрыть игру раньше. Могли и не дать сопернику создать эти возможности, преимущественно из стандартов, которые были необязательны. Были какие-то необязательные стандарты из-за наших и не наших решений. Второй гол существенно снял бы напряжение, но играли до конца и нашли эту возможность. На последних минутах закрыли игру, за это благодарен ребятам. Много энергии инвестировано и в предыдущих матчах. Впереди немало сложных испытаний”.