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"Это наша работа": Ашур раскрыл секрет победы в Полтаве

Премьер-лига

Рациональный подход

"Это наша работа": Ашур раскрыл секрет победы в Полтаве

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Имад Ашур – о виктории над "Ворсклой" (2:0).

"Была трудная и вязкая игра. Выиграли по счету. Учитывая обстоятельства, выиграли подавляющее количество дуэлей, которых не должны были выигрывать. То, что мы должны сделать от себя – сначала адаптироваться к одной игре, и тем моментам, которые нам дает создавать соперник, потом к изменениям поведения соперника. Это наша работа и к этому будем адаптироваться всегда. Счет есть, три очка есть, адаптируемся к реалиям, не живем в утопии, и понимаем, к чему готовимся дальше.

Мы могли закрыть игру раньше. Могли и не дать сопернику создать эти возможности, преимущественно из стандартов, которые были необязательны. Были какие-то необязательные стандарты из-за наших и не наших решений. Второй гол существенно снял бы напряжение, но играли до конца и нашли эту возможность. На последних минутах закрыли игру, за это благодарен ребятам. Много энергии инвестировано и в предыдущих матчах. Впереди немало сложных испытаний”.

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"У нас были эпизоды еще до замен, когда мы могли забить. Угадал с заменой? Не знаю, как это толковать. После замен забили гол, освежили игру и дали возможность более свежим игрокам демонстрировать свои качества на пространстве, которое оставлял свободным соперник. Угадали, не угадали, или как это называть, это пусть другие трактуют. Те, кому доверили, оправдали доверие.

Хотели сразу устроить коридор на поле для Йосефи, после игры, но решили отложить на позже это удовольствие. Конечно, поздравили, сразу после игры, видел ребята его приветствовали, я поздравил лично. Очень рады, надеюсь – это первый гол из многих”, – уверен специалист.

19 апреля "волки" поедут к "Левому Берегу".

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Источник:
Полісся
Опубликовал: Александр Симченко
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