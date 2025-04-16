Кривбасс - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

16 апреля состоится доигрывание матча 5-го тура УПЛ, в котором "Кривбасс" встретится с "Шахтером". Игра пройдет в Кривом Роге на стадионе "Горняк".

Поединок между командами был прерван 1 сентября 2024 года из-за воздушной тревоги на 51-й минуте. Автор единственного гола, Тарас Степаненко, который вывел "горняков" вперёд 1:0, покинул команду зимой.

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Матч начнется в 14:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 5-й тур. 16.04.2025

Кривой Рог, "Горняк"

"Кривбасс" 14:00 "Шахтер"

Видеотрансляция - УПЛ ТВ