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Козыряцкий обслужит львовское дерби, Шандор - киевское: назначения арбитров на 25-й тур УПЛ

Премьер-лига

На поединке "Шахтер" - "Колос" будет работать Новохатний

Козыряцкий обслужит львовское дерби, Шандор - киевское: назначения арбитров на 25-й тур УПЛ

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 25-го тура Украинской Премьер-Лиги-2024/2025.

25-й ТУР

18 апреля (пятница)

"Ворскла" - "Александрия" 13:00. Арбитр - Блавацкий Р.А. (Львов), Арбитр VAR - Балакин М.А. (Киевская обл.),
"Динамо" - "Оболонь" 18:00. Арбитр - Шандор А.А. (Львов), Арбитр VAR - Панчишин Д.И. (Харьков),

19 апреля (суббота)

"Карпаты" - "Рух" 13:00. Арбитр - Козыряцкий М.С. (Запорожье), Арбитр VAR - Каленов А.О. (Хмельницкий),
"Левый Берег" - "Полесье" 15:30. Арбитр - Задиран С.С. (Киевская обл.), Арбитр VAR - Омельченко А.В. (Славянск),
"Шахтер" - "Колос" 18:00. Арбитр - Новохатний В.В. (Черкассы), Арбитр VAR - Заброда К.В. (Киев),

20 апреля (воскресенье)

"Кривбасс" - "Заря" 13:00. Арбитр - Пасхал И.Ю. (Херсон), Арбитр VAR - Копиевский В.В. (Кропивницкий),
"Ингулец" - "ЛНЗ" 15:30. Арбитр - Соловьян А.М. (Киевская обл.), Арбитр VAR - Деревинский А.О. (Хмельницкий),
"Верес" - "Черноморец" 18:00. Арбитр - Когут О.О. (Тернополь), Арбитр VAR - Шурман Д.Л. (Киевская обл.).

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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