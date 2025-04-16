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Стали известны подробности побега двух легионеров Кривбасса
Они написали сообщение Вернидубу
Фото: ФК Кривбас
Стали известны детали ухода двух легионеров "Кривбасса" - бразильского полузащитника Маттео Аморозо и венесуэльского вингера Глейкера Мендосы.
По информации "ТаТоТаке", оба футболиста написали сообщение главному тренеру команды Юрию Вернидубу и "помахали ручкой".
Аморозо в то время был в расположении клуба, а Мендоса не успел вернуться из сборной и находится сейчас в Испании.
Что касается Аморозо, то у его отца есть четкая позиция. По состоянию на сегодняшний день шансов у "Кривбасса" удержать Маттео, вероятнее всего, нет. Как и желания.
Если Аморозо простит "Кривбассу" зарплату и небольшую задолженность, стороны, возможно, договорятся.
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А Мендосе агент, вероятно, объяснил, что он не выиграет суд против "Кривбасса". Возвращаться в Венесуэлу игрок не хочет, понимая, что вернет все, что заработал в Украине. Но и возвращаться в Кривой Рог не хочет. Не только из-за военных нюансов, но и из-за того, что переживает, что его в команде уже не воспримут.
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