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Стали известны подробности побега двух легионеров Кривбасса

Премьер-лига

Они написали сообщение Вернидубу

Стали известны подробности побега двух легионеров Кривбасса

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Стали известны детали ухода двух легионеров "Кривбасса" - бразильского полузащитника Маттео Аморозо и венесуэльского вингера Глейкера Мендосы.

По информации "ТаТоТаке", оба футболиста написали сообщение главному тренеру команды Юрию Вернидубу и "помахали ручкой".

Аморозо в то время был в расположении клуба, а Мендоса не успел вернуться из сборной и находится сейчас в Испании.

Что касается Аморозо, то у его отца есть четкая позиция. По состоянию на сегодняшний день шансов у "Кривбасса" удержать Маттео, вероятнее всего, нет. Как и желания.

Если Аморозо простит "Кривбассу" зарплату и небольшую задолженность, стороны, возможно, договорятся.

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А Мендосе агент, вероятно, объяснил, что он не выиграет суд против "Кривбасса". Возвращаться в Венесуэлу игрок не хочет, понимая, что вернет все, что заработал в Украине. Но и возвращаться в Кривой Рог не хочет. Не только из-за военных нюансов, но и из-за того, что переживает, что его в команде уже не воспримут.

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Кривбасс (Кривой Рог) ТаТоТаке Глейкер Мендоза
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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