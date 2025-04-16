Кузнецов - о чемпионской гонке в УПЛ: Александрия вполне готова к борьбе за золото

Украинский тренер и экс-игрок киевского "Динамо" Олег Кузнецов порассуждал о борьбе за чемпионский титул украинской Премьер-лиги.

- "Динамо" однозначно будет чемпионом Украины, сомнений нет. "Бело-синие" сильнее по игре и "Александрии“, и "Шахтера".

- Ключевым на оставшейся дистанции станет украинское классическое дерби?

- Да, поединок с "Динамо" - ключевой для "Шахтера". Если киевляне выиграют, то очень помогут "Александрии" в гонке за серебром. У команды Руслана Ротаня не очень сложный календарь на финише, поэтому потеря очков "горняками" будет им на руку.

- А если "Динамо" проиграет "Шахтеру"? Насколько в таком случае повышается риск для "бело-синих" потерять лидерство?

- Не думаю, что "Динамо" уступит. Кстати, для «горняков» критически важно не потерять баллы в доигровке с "Кривбассом". Если "Шахтер" победит команду Юрия Вернидуба, то отставание от киевлян все равно останется немалым - семь очков. Надолужить его в шести заключительных матчах чемпионата нереально.

- Вы верите главному тренеру "Шахтера" Марино Пушичу, который сказал, что битва за чемпионство его команда уже проиграла?

- Думаю, "горняки" действительно смирились с этим фактом. Повторюсь, победа над "Динамо" в классико сверхважна для „Шахтера“, но только в ракурсе гонки за "Александрией". Уже после доигровки с "Кривбассом" расстояние между третьей и второй командами УПЛ может сократиться всего до одного балла. И это шанс для «Шахтера».

- В СМИ и среди экспертов бытует мнение о неготовности "Александрии" к чемпионству. Вы согласны с такой точкой зрения?

- Нет, потому что уверен - "Александрия" вполне готова к борьбе за золото. Игра команды Ротаня нравится мне на протяжении всего этого сезона. За исключением проваленных противостояний с "Динамо" и "Шахтером", в остальных матчах александрийцы выглядели очень прилично.

"Александрия", без сомнения, лукавит. Мне кажется, что команде приказано не говорить на тему чемпионства. Хотя, на уровне руководства решено - двигаться вперед от матча к матчу, и от мечты о золоте, которая сформировалась по ходу текущего турнира, не отказываться. К слову, это подтверждает и реакция Руслана Ротаня на события в матче с "Рухом". Так переживают, когда на кону - самая высокая цель. "Александрия" очень хочет стать чемпионом Украины.