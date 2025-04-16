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УПЛ назвала лучших игрока и тренера 24-го тура
Награды для "Шахтера" и "Вереса"
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Украинская Премьер-Лига вместе с ведущими, экспертами, комментаторами УПЛ ТВ и представителями ведущих спортивных СМИ Украины определили символическую сборную 24-го тура УПЛ, а также лучших игрока и тренера.
Лучшим тренером выбрали Олега Шандрука из "Вереса, подопечные которого на выезде победили "Зарю" (2:1), после чего поднялись на 7-ю строчку в турнирной таблице. Он с минимальным преимуществом (59:53) опередил в рейтинге по результатам опроса Александра Шовковского ("Динамо"), команда которого также в гостях победила "Кривбасс" (2:0). Замкнул топ-3 рейтинга тренеров 24-го тура Руслан Костышин – его "Колос" на выезде победил "Левый Берег" (2:0).
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А звание лучшего игрока тура получил полузащитник "Шахтера" Марлон, отличившийся двумя голами в ворота ЛНЗ (первым и третьим) в матче, который его команда выиграла — 4:1. Главным заочным конкурентом бразильца был защитник "Карпат" Владислав Бабогло - также автор дубля в туре (в ворота "Ингульца" - 2:1), а в топ-5 рейтинга также вошли Владислав Ванат ("Динамо"), Алексей Паламарчук ("Ингулец") и Артем Бондаренко ("Шахтер").
В целом эксперты упоминали 27 футболистов и 8 тренеров на звание героев 24-го тура, а также 68 кандидатов в символическую сборную. Поэтому, кроме 11 футболистов условного стартового состава, был добавлен также условный резерв символической сборной тура: Алексей Паламарчук ("Ингулец"), Чижиоке Аниагбосо ("Черноморец"), Кирилл Фесюн ("Шахтер"), Никита Кравченко ("Александрия"), Александр Караваев ("Динамо"), Тарас Михавко ("Динамо"), Игорь Харатин ("Верес"), Дмитрий Мишнев ("Александрия"), Дмитрий Клец ("Верес"), Андрей Ярмоленко ("Динамо"), Константин Бычек ("Оболонь"), Бабукар Фал ("Рух").
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