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Заря подписала новый долгосрочный контракт с хавбеком
Кирилл Дришлюк продлил контракт с клубом
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Заря" заключила новый долгосрочный контракт с полузащитником Кириллом Дришлюком, сообщает официальный сайт клуба.
Детали нового соглашения с хавбеком не афишируются. Предыдущий договор 25-летнего украинца был рассчитан до 31 декабря 2025 года.
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Напомним, что Дришлюк перешел в состав "черно-белых" в сезоне 2022/2023. За время пребывания в команде он сыграл 46 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи.
Ранее он также играл за "Зирку", латвийский "Спартакс" и "Александрию". Он становился чемпионом мира в составе сборной Украины U-20 в 2019 году.
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