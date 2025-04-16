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Заря подписала новый долгосрочный контракт с хавбеком

Премьер-лига

Кирилл Дришлюк продлил контракт с клубом

Заря подписала новый долгосрочный контракт с хавбеком

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

"Заря" заключила новый долгосрочный контракт с полузащитником Кириллом Дришлюком, сообщает официальный сайт клуба.

Детали нового соглашения с хавбеком не афишируются. Предыдущий договор 25-летнего украинца был рассчитан до 31 декабря 2025 года.

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Напомним, что Дришлюк перешел в состав "черно-белых" в сезоне 2022/2023. За время пребывания в команде он сыграл 46 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи.

Ранее он также играл за "Зирку", латвийский "Спартакс" и "Александрию". Он становился чемпионом мира в составе сборной Украины U-20 в 2019 году.

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Заря (Луганск) Кирилл Дришлюк
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Источник:
ФК Зоря Луганськ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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