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Даниилу Сикану - 24 года: что вы знаете об экс-игроке Шахтера? Квиз от UA-Футбол

Премьер-лига

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Даниилу Сикану - 24 года: что вы знаете об экс-игроке Шахтера? Квиз от UA-Футбол

Фото: Trabzonspor

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

16 апреля исполняется 24 года бывшему нападающему донецкого "Шахтера", а ныне игроку турецкого "Трабзонспора" Даниилу Сикану.

По этому поводу мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы следите за карьерой форварда, пройдя квиз.

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Шахтер (Донецк) квиз от UA-Футбол Даниил Сикан
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Комментарии
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aleks68
16.04.2025 в 13:42
вопрос-сколько это бревно сикан в трабзонспоре и что оно показало за это время?
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0
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Комментарии 2
aleks68
16.04.2025 в 13:42
вопрос-сколько это бревно сикан в трабзонспоре и что оно показало за это время?
Ответить
0
0
Nevermore (Донецк)
16.04.2025 в 12:40
никуя
Ответить
0
0

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