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Даниилу Сикану - 24 года: что вы знаете об экс-игроке Шахтера? Квиз от UA-Футбол
Делитесь самыми яркими воспоминаниями из карьеры форварда в комментариях
Фото: Trabzonspor
16 апреля исполняется 24 года бывшему нападающему донецкого "Шахтера", а ныне игроку турецкого "Трабзонспора" Даниилу Сикану.
По этому поводу мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы следите за карьерой форварда, пройдя квиз.
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aleks68
16.04.2025 в 13:42
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