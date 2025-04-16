Доигрывание матча УПЛ. Кривбасс и Шахтер объявили стартовые составы

Сегодня, 16 апреля состоится доигрывание матча 5-го тура УПЛ, в котором "Кривбасс" встретится с "Шахтером". Игра пройдет в Кривом Роге на стадионе "Горняк".

Уже стали известны стартовые составы команд:

"Кривбасс": Клищук, Бандейра, Романчук, Вакулко, Дибанго, Икенна, Хрвое, Кузык, Твердохлеб, Микитишин, Соса,

Запасные: Маханьков, Хома, Виливальд, Понедельник, Конате, Юрчец, Гонсалез, Каменский, Задерака, Ндомбази.

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"Шахтер": Фесюн, Бондарь, Марлон, Эгиналду, Судаков, Кевин, Педро Энрике, Тобиас, Бондаренко, Матвиенко, Педриньо,

Запасные: Твардовский, Траоре, Арройо, Швед, Азаров, Грам, Кауан, Глущенко, Назарина, Алиссон, Невертон, Фарина.

Поединок между командами был прерван 1 сентября 2024 года из-за воздушной тревоги на 51-й минуте при счете 1:0 в пользу донецкого клуба. Продолжение игры запланировано на 14:00.

На UA-Football будет доступна текстовая трансляция матча.