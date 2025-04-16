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Украинского тренера не выпустили из страны на приглашение по работе. Чем это объяснили?

Премьер-лига
Обновлено

Не помогли даже собранные документы

Украинского тренера не выпустили из страны на приглашение по работе. Чем это объяснили?

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Украинский тренер Владимир Мазяр получил отказ в выезде из страны, несмотря на предложение с чемпионата Казахстана.

"Пытался покинуть Украину легально, но мне отказали. Дело в том, что чемпионат Казахстана не входит в топ-20, поэтому у меня нет возможности туда поехать. Я собрал все нужные документы, в том числе и контракт с клубом", - рассказал специалист.

В Украине Мазяр работал с такими клубами как "Сталь", "Верес", "Рух", "Полесье", "Львов" и "Горняк-Спорт". С 2021 по 2022 год он возглавлял казахстанский "Акжайик".

В начале этого года в услугах Мазяра был заинтересован "Атырау" (Казахстан).

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Источник:
Брутальний футбол
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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terber (ternopil)
16.04.2025 в 13:54
ще би футболістів не пускали,і не топ 20 країн а в топ 5
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Комментарии 1
terber (ternopil)
16.04.2025 в 13:54
ще би футболістів не пускали,і не топ 20 країн а в топ 5
Ответить
0
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