Украинского тренера не выпустили из страны на приглашение по работе. Чем это объяснили?

Украинский тренер Владимир Мазяр получил отказ в выезде из страны, несмотря на предложение с чемпионата Казахстана.

"Пытался покинуть Украину легально, но мне отказали. Дело в том, что чемпионат Казахстана не входит в топ-20, поэтому у меня нет возможности туда поехать. Я собрал все нужные документы, в том числе и контракт с клубом", - рассказал специалист.

В Украине Мазяр работал с такими клубами как "Сталь", "Верес", "Рух", "Полесье", "Львов" и "Горняк-Спорт". С 2021 по 2022 год он возглавлял казахстанский "Акжайик".