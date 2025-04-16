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Украинского тренера не выпустили из страны на приглашение по работе. Чем это объяснили?
Не помогли даже собранные документы
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Украинский тренер Владимир Мазяр получил отказ в выезде из страны, несмотря на предложение с чемпионата Казахстана.
"Пытался покинуть Украину легально, но мне отказали. Дело в том, что чемпионат Казахстана не входит в топ-20, поэтому у меня нет возможности туда поехать. Я собрал все нужные документы, в том числе и контракт с клубом", - рассказал специалист.
В Украине Мазяр работал с такими клубами как "Сталь", "Верес", "Рух", "Полесье", "Львов" и "Горняк-Спорт". С 2021 по 2022 год он возглавлял казахстанский "Акжайик".
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