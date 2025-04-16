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Грицай прокомментировал информацию о приглашении в Черноморец
"Ради этой цели приехал сначала Кучер, а теперь и я..."
Фото: ФК Рух
Украинский тренер Александр Грицай прокомментировал информацию СМИ о приглашении от Александра Кучера в одесский "Черноморец".
- Появилась информация, что главный тренер "Черноморца" Александр Кучер лично вас приглашает присоединиться к его тренерскому штабу, подтверждаете?
- Да, как раз нахожусь в процессе подписания контракта, согласовываем нюансы.
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- Вы приехали вместе с командой из Киева после последнего матча?
- Нет, только вчера приехал в Одессу. Что писали - не совсем правда, я не ехал вместе с командой из Киева в Одессу. Я сюда приехал из Днепра через несколько дней после матча.
- Уже обсуждали с Кучером чем будете заниматься в "Черноморце"?
- Да, буду помощником Александра Николаевича.
- После последнего нашего разговора были ли у вас предложения по трудоустройству?
- Находился дома, поступали определенные предложения по работе с любительского уровня. Мы поговорили и в итоге я отказался.
- Как оцениваете шансы одесской команды на сохранение прописки в УПЛ? Впереди будут "Динамо", "Шахтер", "Александрия".
- Верим, что мы останемся в УПЛ. Без этого и браться за это нет никакого смысла. Ради этой цели приехал сначала Александр Николаевич, а теперь и я. Все усилия будем прилагать для выполнения этой задачи, - рассказал Грицай.
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