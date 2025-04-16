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Грицай прокомментировал информацию о приглашении в Черноморец

Премьер-лига

"Ради этой цели приехал сначала Кучер, а теперь и я..."

Грицай прокомментировал информацию о приглашении в Черноморец

Фото: ФК Рух

Новина українською

Украинский тренер Александр Грицай прокомментировал информацию СМИ о приглашении от Александра Кучера в одесский "Черноморец".

- Появилась информация, что главный тренер "Черноморца" Александр Кучер лично вас приглашает присоединиться к его тренерскому штабу, подтверждаете?

- Да, как раз нахожусь в процессе подписания контракта, согласовываем нюансы.

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- Вы приехали вместе с командой из Киева после последнего матча?

- Нет, только вчера приехал в Одессу. Что писали - не совсем правда, я не ехал вместе с командой из Киева в Одессу. Я сюда приехал из Днепра через несколько дней после матча.

- Уже обсуждали с Кучером чем будете заниматься в "Черноморце"?

- Да, буду помощником Александра Николаевича.

- После последнего нашего разговора были ли у вас предложения по трудоустройству?

- Находился дома, поступали определенные предложения по работе с любительского уровня. Мы поговорили и в итоге я отказался.

- Как оцениваете шансы одесской команды на сохранение прописки в УПЛ? Впереди будут "Динамо", "Шахтер", "Александрия".

- Верим, что мы останемся в УПЛ. Без этого и браться за это нет никакого смысла. Ради этой цели приехал сначала Александр Николаевич, а теперь и я. Все усилия будем прилагать для выполнения этой задачи, - рассказал Грицай.

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Александр Грицай Черноморец (Одесса)
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
16.04.2025 в 14:17
первым делом избавьтесь от Бабича и его 35 хлама--определитесь с основным составом а остальных на воздух--научите их бить по воротам --игре в пас --скорости и не стоять на поле движение это жизнь --вам хотя бы влезь в зону переходных игр --уберите этот балет на поле--удачи
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
16.04.2025 в 14:17
первым делом избавьтесь от Бабича и его 35 хлама--определитесь с основным составом а остальных на воздух--научите их бить по воротам --игре в пас --скорости и не стоять на поле движение это жизнь --вам хотя бы влезь в зону переходных игр --уберите этот балет на поле--удачи
Ответить
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