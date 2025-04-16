Грицай прокомментировал информацию о приглашении в Черноморец

Украинский тренер Александр Грицай прокомментировал информацию СМИ о приглашении от Александра Кучера в одесский "Черноморец".

- Появилась информация, что главный тренер "Черноморца" Александр Кучер лично вас приглашает присоединиться к его тренерскому штабу, подтверждаете?

- Да, как раз нахожусь в процессе подписания контракта, согласовываем нюансы.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

- Вы приехали вместе с командой из Киева после последнего матча?

- Нет, только вчера приехал в Одессу. Что писали - не совсем правда, я не ехал вместе с командой из Киева в Одессу. Я сюда приехал из Днепра через несколько дней после матча.

- Уже обсуждали с Кучером чем будете заниматься в "Черноморце"?

- Да, буду помощником Александра Николаевича.

- После последнего нашего разговора были ли у вас предложения по трудоустройству?

- Находился дома, поступали определенные предложения по работе с любительского уровня. Мы поговорили и в итоге я отказался.

- Как оцениваете шансы одесской команды на сохранение прописки в УПЛ? Впереди будут "Динамо", "Шахтер", "Александрия".

- Верим, что мы останемся в УПЛ. Без этого и браться за это нет никакого смысла. Ради этой цели приехал сначала Александр Николаевич, а теперь и я. Все усилия будем прилагать для выполнения этой задачи, - рассказал Грицай.