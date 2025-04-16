  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Доигровка матча Кривбасс - Шахтер начнется позже. Известно новое время начала игры
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Доигровка матча Кривбасс - Шахтер начнется позже. Известно новое время начала игры

Премьер-лига
Обновлено

И снова тревога...

Доигровка матча Кривбасс - Шахтер начнется позже. Известно новое время начала игры

Фото: ФК Шахтар/Автор - невідомий

Новина українською

"Кривбасс" и "Шахтер" не смогли вовремя начать доигровку матча 5-го тура УПЛ.

Продолжение встречи на стадионе "Горняк" в Кривом Роге было запланировано на 14:00, но из-за воздушной тревоги, охватившей почти всю территорию Украины, старт игры был отложен.

UPD: Матч стартует в 14:45.

Напомним, 1 сентября 2024 года поединок перенесли из-за воздушной тревоги на 51-й минуте при счете 1:0 в пользу донецкого клуба.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

По теме
yellow-arrow
ВИДЕО. Кевин удвоил преимущество Шахтера над Кривбассом
yellow-arrow
Защитник Карпат снова ляжет под нож - он до сих пор не дебютировал за клуб
yellow-arrow
Паламарчук - об успехах в отражении пенальти: Тренеры сбрасывают видео - я изучаю
Кривбасс (Кривой Рог) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
LiveDK (Kyiv)
16.04.2025 в 14:21
Чомусь довго не можуть визначитись з початком догравання, хоча тривоги вже більше 15 хвилин як немає. Мабуть Шахтар не може вмовити легіонерів вийти на поле
Ответить
1
4
Вернуться к новостям
Комментарии 6
avatar
LiveDK (Kyiv)
16.04.2025 в 14:21
Чомусь довго не можуть визначитись з початком догравання, хоча тривоги вже більше 15 хвилин як немає. Мабуть Шахтар не може вмовити легіонерів вийти на поле
Ответить
1
4
Бандера - герой (Харьков)
16.04.2025 в 14:23
А может Кривбасс боится выходить ???
sticker
Ответить
4
0
avatar
Полiccя (Житомир)
16.04.2025 в 14:27
Куди правдивіше , що Кривбас ловить своїх легіонерів зоб зібрати склад на матч . Двоє вже "помахали ручкою " і якщо керівництво і надалі буде таке упороте то будуть і інші
Ответить
5
0
aleks68
16.04.2025 в 14:32
голову полечи гниль дырявая
Ответить
2
0
fanatSD (донецк)
16.04.2025 в 14:33
е....о прикрой любитель дырявой помойки
Ответить
2
0
andrey B
16.04.2025 в 14:46
команды уже на поле .....ты тупой.слюни вытри и целуй в зад суркисов
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости