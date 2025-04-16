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Доигровка матча Кривбасс - Шахтер начнется позже. Известно новое время начала игры
И снова тревога...
Фото: ФК Шахтар/Автор - невідомий
"Кривбасс" и "Шахтер" не смогли вовремя начать доигровку матча 5-го тура УПЛ.
Продолжение встречи на стадионе "Горняк" в Кривом Роге было запланировано на 14:00, но из-за воздушной тревоги, охватившей почти всю территорию Украины, старт игры был отложен.
UPD: Матч стартует в 14:45.
Напомним, 1 сентября 2024 года поединок перенесли из-за воздушной тревоги на 51-й минуте при счете 1:0 в пользу донецкого клуба.
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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16.04.2025 в 14:21
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