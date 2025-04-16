Доигровка матча Кривбасс - Шахтер начнется позже. Известно новое время начала игры

"Кривбасс" и "Шахтер" не смогли вовремя начать доигровку матча 5-го тура УПЛ.

Продолжение встречи на стадионе "Горняк" в Кривом Роге было запланировано на 14:00, но из-за воздушной тревоги, охватившей почти всю территорию Украины, старт игры был отложен.

UPD: Матч стартует в 14:45.

Напомним, 1 сентября 2024 года поединок перенесли из-за воздушной тревоги на 51-й минуте при счете 1:0 в пользу донецкого клуба.