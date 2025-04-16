Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пономарев - о дерби с Карпатами: Будет интересная и принципиальная игра
Львовское дерби состоится 19 апреля
Фото: ФК Рух
Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев рассказал о подготовке команды к игре с "Карпатами".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Игра с "Карпатами" будет интересной и принципиальной. Но мы готовимся к этому поединку как и к другим матчам в чемпионате, поэтому не думаю, что вывеска этой игры будет как-то дополнительно давить на ребят.
Предыдущие две игры между "Рухом" и "Карпатами" были интригующими и интересными для болельщиков. Не думаю, что для нашей команды этот матч будет сложнее, чем с "Динамо" или "Александрией", с которыми мы играли недавно.
"Рух" снова начал набирать очки и это очень важно для нас в психологическом аспекте. В межсезонье кардинально изменился состав и новичкам требовалось время на адаптацию к игре команды. Первые матчи второй части сезона мы сыграли неудачно. Хотелось, чтобы после этого ребята получили заряд уверенности и поэтому считаю, что результаты предыдущих нескольких матчей важны для коллектива. Мы сыграли с качественными соперниками и получили необходимые очки - это должно дать толчок команде", - приводит слова Пономарева клубная пресс-служба.
Львовское дерби состоится в субботу, 19 апреля. Старт встречи запланирован на 13:00.
Популярное сейчас
- Кривбасс - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Барселона и ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов, Динамо хочет сохранить ветеранов, интерес к Зинченко и де Брюйне. Главные новости за 15 апреля
- Хет-трик Гирасси в ворота Барселоны принес гвинейцу минимум 4 рекорда
- Карпаты обходят Кривбасс. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Волшебная еда: что помогает Роналду сохранять невероятную форму в 40 лет
- Ольга Харлан – официальное лицо бренда автомобилей Range Rover. Фото