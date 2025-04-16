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Пономарев - о дерби с Карпатами: Будет интересная и принципиальная игра

Премьер-лига

Львовское дерби состоится 19 апреля

Пономарев - о дерби с Карпатами: Будет интересная и принципиальная игра

Фото: ФК Рух

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Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев рассказал о подготовке команды к игре с "Карпатами".

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"Игра с "Карпатами" будет интересной и принципиальной. Но мы готовимся к этому поединку как и к другим матчам в чемпионате, поэтому не думаю, что вывеска этой игры будет как-то дополнительно давить на ребят.

Предыдущие две игры между "Рухом" и "Карпатами" были интригующими и интересными для болельщиков. Не думаю, что для нашей команды этот матч будет сложнее, чем с "Динамо" или "Александрией", с которыми мы играли недавно.

"Рух" снова начал набирать очки и это очень важно для нас в психологическом аспекте. В межсезонье кардинально изменился состав и новичкам требовалось время на адаптацию к игре команды. Первые матчи второй части сезона мы сыграли неудачно. Хотелось, чтобы после этого ребята получили заряд уверенности и поэтому считаю, что результаты предыдущих нескольких матчей важны для коллектива. Мы сыграли с качественными соперниками и получили необходимые очки - это должно дать толчок команде", - приводит слова Пономарева клубная пресс-служба.

Львовское дерби состоится в субботу, 19 апреля. Старт встречи запланирован на 13:00.

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Рух (Львов) Карпаты (Львов) Виталий Пономарев
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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
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