Пономарев - о дерби с Карпатами: Будет интересная и принципиальная игра

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев рассказал о подготовке команды к игре с "Карпатами".

"Игра с "Карпатами" будет интересной и принципиальной. Но мы готовимся к этому поединку как и к другим матчам в чемпионате, поэтому не думаю, что вывеска этой игры будет как-то дополнительно давить на ребят.

Предыдущие две игры между "Рухом" и "Карпатами" были интригующими и интересными для болельщиков. Не думаю, что для нашей команды этот матч будет сложнее, чем с "Динамо" или "Александрией", с которыми мы играли недавно.

"Рух" снова начал набирать очки и это очень важно для нас в психологическом аспекте. В межсезонье кардинально изменился состав и новичкам требовалось время на адаптацию к игре команды. Первые матчи второй части сезона мы сыграли неудачно. Хотелось, чтобы после этого ребята получили заряд уверенности и поэтому считаю, что результаты предыдущих нескольких матчей важны для коллектива. Мы сыграли с качественными соперниками и получили необходимые очки - это должно дать толчок команде", - приводит слова Пономарева клубная пресс-служба.