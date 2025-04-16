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Защитник Карпат снова ляжет под нож - он до сих пор не дебютировал за клуб

Премьер-лига

Футболисту предстоит повторная операция

Защитник Карпат снова ляжет под нож - он до сих пор не дебютировал за клуб

Фото: ФК Карпати Львів

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Защитник "Карпат" Андрей Булеза находится в немецком Мюнхене, где ему будет сделана операция по реконструкции крестообразных связок колена, сообщает Sport.ua.

Игрок молодежной сборной Украины был травмирован еще в прошлом году, был прооперирован в одной из киевских клиник, но с восстановлением возникли проблемы и поэтому не обойдется без повторного хирургического вмешательства.

Дебют 21-летнего Булезы, который на контракте с "Карпатами" с июля 2024 года, снова надолго откладывается.

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Напомним, Булеза - воспитанник "Шахтера", но за главную команду так и не сыграл. Ранее выступал в аренде за "Минай". Портал Transfermarkt оценивает его в 200 тысяч евро.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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