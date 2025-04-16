Паламарчук - об успехах в отражении пенальти: Тренеры сбрасывают видео - я изучаю

Голкипер "Ингульца" Алексей Паламарчук прокомментировал свой рекорд по количеству отраженных подряд пенальти в УПЛ, установленный в матче с "Карпатами" (1:2).

- Моя реакция? Это были эмоции - ничего личного. По Бруниньо ничего плохого не могу сказать, он - нормальный парень. Но что-то у меня накопилось, вот и выплеснул.

- Бразилец впервые не реализовывает пенальти в УПЛ...

- Немного психологии. В детали вдаваться не буду - пусть секреты остаются со мной. Но мне интересно присматриваться к игрокам, тренеры сбрасывают видео - я изучаю. Скажем так, этого игрока я раскусил.

- То есть у вас было предчувствие, что возникнет именно такая ситуация?

- У меня - нет. Но почему-то именно перед этой игрой позвонил отец и сказал: "Готовься, походу будет пенальти", - сказал он в комментарии "ТаТоТаке".