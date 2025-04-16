ВИДЕО. Кевин удвоил преимущество Шахтера над Кривбассом

"Кривбасс" и "Шахтер" доигрывают матч 5-го тура УПЛ. Изначально продолжение игры было запланировано на 14:00, но из-за воздушной тревоги старт был отложен, и поединок начался в 14:45.

Команды встречались 1 сентября 2024 года, но на 51-й минуте, при счете 1:0 в пользу "горняков", игра была приостановлена из-за тревоги. Тогда отличился уже бывший экс-хавбек команды Тарас Степаненко.

Уже сегодня, на 62-й минуте Кевин забил в ворота "Кривбасса" и помог своей команде увеличить преимущество.

Также добавим, что поединок был вновь прерван на 66-й минуте из-за воздушной тревоги в Днепропетровской области.

UPD: Матч будет возобновлен в 15:18.