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Не все еще кончено? Один из двух якобы беглых легионеров Кривбасса замечен на трибуне

Премьер-лига
Обновлено

Неожиданное появление

Не все еще кончено? Один из двух якобы беглых легионеров Кривбасса замечен на трибуне

Фото: ФК Кривбас

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

16 апреля в Кривом Роге проходит перенесенный матч 5-го тура УПЛ между "Кривбассом" и "Шахтером".

В течение встречи в объектив камеры попал венесуэльский вингер Глейкер Мендоза.

При этом ранее сообщалось, что Мендоза вместе с другим легионером Маттео Аморозо покинул расположение "красно-белых" и территорию Украины в целом. В самом "Кривбассе", впрочем, информации по этому поводу не предоставляли.

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Не все еще кончено? Один из двух якобы беглых легионеров Кривбасса замечен на трибуне - изображение 1

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