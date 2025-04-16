Не все еще кончено? Один из двух якобы беглых легионеров Кривбасса замечен на трибуне

16 апреля в Кривом Роге проходит перенесенный матч 5-го тура УПЛ между "Кривбассом" и "Шахтером".

В течение встречи в объектив камеры попал венесуэльский вингер Глейкер Мендоза.

При этом ранее сообщалось , что Мендоза вместе с другим легионером Маттео Аморозо покинул расположение "красно-белых" и территорию Украины в целом. В самом "Кривбассе", впрочем, информации по этому поводу не предоставляли.

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