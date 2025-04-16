Премьер-лига
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Не все еще кончено? Один из двух якобы беглых легионеров Кривбасса замечен на трибуне
Неожиданное появление
Фото: ФК Кривбас
16 апреля в Кривом Роге проходит перенесенный матч 5-го тура УПЛ между "Кривбассом" и "Шахтером".
В течение встречи в объектив камеры попал венесуэльский вингер Глейкер Мендоза.
При этом
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