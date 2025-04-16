УПЛ. Кривбасс – Шахтер 1:2. Интрига в борьбе за чемпионство жива

Этот матч команды начали еще 1 сентября, но не сумели доиграть его из-за длительной воздушной тревоги в Кривом Роге. На этот раз поединок тоже начался не вовремя, а на 45 минут позже из-за очередной тревоги.

Матч начался с 51-й минуты. Что касается стартовых составов, то у обеих команд были изменения по сравнению с сентябрьским матчем. "Кривбасс" покинули Стецьков, Бизимана и Драмбаев, которых в старте заменили Илич, Икенна и Твердохлеб.

"Шахтер зимой оставили автор единственного гола в том матче - Степаненко и форвард Сикан, из-за травм не сумели сыграть Ризнык и Крыськив. Их заменили, соответственно, Марлон, Кевин, Фесюн и Бондаренко.

Сразу после старта угловой заработали игроки "Кривбасса". Соса после подачи пытался пробить, но в борьбе с защитником акцентированного удара не получилось.

Матч начался спокойно с контролем мяча от "горняков" в центре поля, но без особого продвижения.

"Кривбасс" не отсиживался в защите и при первой же возможности пытался атаковать. Кузик сместился с фланга и пробил метров с 20, но круглый пролетел выше перекладины.

Буквально через минуту Кевин разогнал контратаку левым флангом со своей половины поля, отдал на Педриньо, который продолжил Судакова, а уже Георгий выкатил на фактически пустые ворота Кевину. 0:2.

После забитого гола дончане продолжали контролировать мяч, не давая никаких шансов криворожцам. На 66-й минуте объявлена ​​очередная воздушная тревога, но, к счастью, она продолжалась недолго.

После возобновления матча криворожцы активно пошли вперед, ведь теперь терять им было нечего. Сначала Кузык не получил голову подачу с левого фланга от Вакулка. Впоследствии Соса забросил на Миеитишина, который с левого фланга пробил в руки Фесюну.

Через несколько минут Твердохлеб получил легкий толчок в спину от Бондаря в штрафной и сразу упал, а арбитр указал на одиннадцатиметровую отметку. Илич уверенно реализовал удар, однако, во время удара было двойное касание мяча и гол отменен. Повторение эпизода имени Хулиана Альвареса в серии послематчевых пенальти "Атлетико" - "Реал".

Криворожцы не сникли и продолжали атаковать. Твердохлеб в борьбе с защитником запирал подачу Бандейры с фланга, но пробы гораздо выше ворот. Мог досрочного убить интригу в матче Эгиналду, но не получил прострела Судакова.

Кривбасс таки достиг своего на 85-й минуте. Подачу Дибанго с левого фланга головой замкнул на дальней стойке Егор Твердохлеб. 1:2. Интрига жива!

Еще один момент в матче имел Твердохлеб. Егор головой пробил над воротами после подачи Кузика с фланга.

"Шахтер" удержал преимущество в счете и сократил отставание от "Александрии" до 1 очка, "Динамо" же впереди на 7 баллов. Учитывая, что команды еще сыграют между собой, интрига в борьбе за распределение призовых мест велика. "Кривбасс" показал неплохую игру, но продолжает отдаляться от еврокубковой зоны.

5-й тур УПЛ

Кривой Рог. "Горняк"

"Кривбасс" - "Шахтер" 1:2

Голы: Твердохлеб, 85 – Степаненко, 40, Кевин, 62

На 77-й минуте Илич не реализовал пенальти (двойное касание)

"Кривбасс": Клищук - Бандейра, Стецьков (Илич, 51), Романчук, Дибанго - Бизимана (Икенна, 51, Понедельник, 67), Вакулко, Лунев (Микитишин, 46), - Кузык, Соса, Драмбаев (Твердохлеб, 5

"Шахтер": Ризник (Фесюн, 51) - Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике - Степаненко (Марлон, 51), Судаков, Криськив (Бондаренко, 51) - Эгиналдо, Сикан (Кевин, 51), Педриньо.

Предупреждения: Бизимана, 5 – Матвиенко, 38.