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УПЛ. Кривбасс – Шахтер 1:2. Интрига в борьбе за чемпионство жива

Премьер-лига
Обновлено

"Шахтер" удержал преимущество над "Кривбассом" после доигрывания матча 5-го тура УПЛ

УПЛ. Кривбасс – Шахтер 1:2. Интрига в борьбе за чемпионство жива

Фото: ФК Шахтар/Автор - невідомий

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

Этот матч команды начали еще 1 сентября, но не сумели доиграть его из-за длительной воздушной тревоги в Кривом Роге. На этот раз поединок тоже начался не вовремя, а на 45 минут позже из-за очередной тревоги.

Матч начался с 51-й минуты. Что касается стартовых составов, то у обеих команд были изменения по сравнению с сентябрьским матчем. "Кривбасс" покинули Стецьков, Бизимана и Драмбаев, которых в старте заменили Илич, Икенна и Твердохлеб.

"Шахтер зимой оставили автор единственного гола в том матче - Степаненко и форвард Сикан, из-за травм не сумели сыграть Ризнык и Крыськив. Их заменили, соответственно, Марлон, Кевин, Фесюн и Бондаренко.

Сразу после старта угловой заработали игроки "Кривбасса". Соса после подачи пытался пробить, но в борьбе с защитником акцентированного удара не получилось.

Матч начался спокойно с контролем мяча от "горняков" в центре поля, но без особого продвижения.

"Кривбасс" не отсиживался в защите и при первой же возможности пытался атаковать. Кузик сместился с фланга и пробил метров с 20, но круглый пролетел выше перекладины.

Буквально через минуту Кевин разогнал контратаку левым флангом со своей половины поля, отдал на Педриньо, который продолжил Судакова, а уже Георгий выкатил на фактически пустые ворота Кевину. 0:2.

После забитого гола дончане продолжали контролировать мяч, не давая никаких шансов криворожцам. На 66-й минуте объявлена ​​очередная воздушная тревога, но, к счастью, она продолжалась недолго.

После возобновления матча криворожцы активно пошли вперед, ведь теперь терять им было нечего. Сначала Кузык не получил голову подачу с левого фланга от Вакулка. Впоследствии Соса забросил на Миеитишина, который с левого фланга пробил в руки Фесюну.

Через несколько минут Твердохлеб получил легкий толчок в спину от Бондаря в штрафной и сразу упал, а арбитр указал на одиннадцатиметровую отметку. Илич уверенно реализовал удар, однако, во время удара было двойное касание мяча и гол отменен. Повторение эпизода имени Хулиана Альвареса в серии послематчевых пенальти "Атлетико" - "Реал".

Криворожцы не сникли и продолжали атаковать. Твердохлеб в борьбе с защитником запирал подачу Бандейры с фланга, но пробы гораздо выше ворот. Мог досрочного убить интригу в матче Эгиналду, но не получил прострела Судакова.

Кривбасс таки достиг своего на 85-й минуте. Подачу Дибанго с левого фланга головой замкнул на дальней стойке Егор Твердохлеб. 1:2. Интрига жива!

Еще один момент в матче имел Твердохлеб. Егор головой пробил над воротами после подачи Кузика с фланга.

"Шахтер" удержал преимущество в счете и сократил отставание от "Александрии" до 1 очка, "Динамо" же впереди на 7 баллов. Учитывая, что команды еще сыграют между собой, интрига в борьбе за распределение призовых мест велика. "Кривбасс" показал неплохую игру, но продолжает отдаляться от еврокубковой зоны.

5-й тур УПЛ
Кривой Рог. "Горняк"
"Кривбасс" - "Шахтер" 1:2
Голы: Твердохлеб, 85 – Степаненко, 40, Кевин, 62
На 77-й минуте Илич не реализовал пенальти (двойное касание)

"Кривбасс": Клищук - Бандейра, Стецьков (Илич, 51), Романчук, Дибанго - Бизимана (Икенна, 51, Понедельник, 67), Вакулко, Лунев (Микитишин, 46), - Кузык, Соса, Драмбаев (Твердохлеб, 5

"Шахтер": Ризник (Фесюн, 51) - Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике - Степаненко (Марлон, 51), Судаков, Криськив (Бондаренко, 51) - Эгиналдо, Сикан (Кевин, 51), Педриньо.

Предупреждения: Бизимана, 5 – Матвиенко, 38.

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1 голосов
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
16.04.2025 в 16:28
У кривбасса тупо непруха. Но в отличиии от Кротов у клуба есть будущее. Я в к сказал.
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0
7
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Комментарии 10
oda1979 (Запорожье)
16.04.2025 в 16:28
У кривбасса тупо непруха. Но в отличиии от Кротов у клуба есть будущее. Я в к сказал.
Ответить
0
7
fanatSD (донецк)
16.04.2025 в 16:40
будущее у кривбасса?.поход за золотом ещё не начинался идиот?ты же ..... так верил.пора лечиться убогий
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4
0
aleks68
16.04.2025 в 16:42
что ты мелешь .....?
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3
0
Геродот (Винница)
16.04.2025 в 16:22
Наконец-то доиграли многострадальный матч с Кривбассом. Начали доигровку на 45 минут позже, потом еще дважды матч прерывался через тревогу, а ведь доиграть надо было всего 39 минут второго тайма. Нервотрепка для обеих команд и для болельщиков. Шахтер победил, но опять чуть не упустил победу. Никак не научится, что играть надо до последней минуты. И забей Илич пенальти по правилам, неизвестно как бы закончилась игра. Кривбасс неплохо выглядел и в концовке игры имел преимущество. Интриги о чемпионстве Шахтера конечно нет, тут автор явно перегнул. Ликвидировать такой отрыв от Динамо, на мой взгляд, нереально. Так еще и выиграть у Динамо тоже надо, что не факт. А вот побороться за серебро конечно Шахтер может, хотя не все тут от него уже зависит. Надо надеяться, что Александрия еще где-то оступится.
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1
5
Море23 (Одесса)
16.04.2025 в 16:02
Заголовок смешной какое чемпионство ?
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2
7
fanatSD (донецк)
16.04.2025 в 16:06
болей за мокшанский спартак подстилка .......
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4
2
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masimka9 (Днепр)
16.04.2025 в 15:57
Вернидуб улыбается с Пушичем, ему по моему уже по барабану этот Кривбасс,,,
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aleks68
16.04.2025 в 15:54
хорошо что хорошо заканчивается.фесюн ошибся когда пропустили,а педро энрике дал ударить.
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4
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
16.04.2025 в 15:52
Вернидуб-проститутка!
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5
3
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denis066 (Днепр )
16.04.2025 в 15:49
Кривбасс сыграл хорошо ,если будут играть также то уйдут с последнего места по весне,ведь набрали всего 4 очка ...
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