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Повторил двойное касание Альвареса. Рефери не засчитал пенальти Кривбассу

Премьер-лига
Обновлено

Тренд 2025 года

Повторил двойное касание Альвареса. Рефери не засчитал пенальти Кривбассу

Фото: пресслужби ФК "Кривбас"

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Кривбасс" имел шанс сократить отставание от "Шахтера" в матче УПЛ, поскольку получил право на пенальти, однако попытка Хрвое Илича засчитана не была. Счет во встрече на тот момент был 0:2 в пользу "горняков".

У хорватского опорника поехала опорная нога, и он сделал двойное касание, как и нападающий "Атлетико" Хулиан Альварес в серии пенальти противостояния с "Реалом" в Лиге чемпионов.

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