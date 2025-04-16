Повторил двойное касание Альвареса. Рефери не засчитал пенальти Кривбассу

"Кривбасс" имел шанс сократить отставание от "Шахтера" в матче УПЛ, поскольку получил право на пенальти, однако попытка Хрвое Илича засчитана не была. Счет во встрече на тот момент был 0:2 в пользу "горняков".

У хорватского опорника поехала опорная нога, и он сделал двойное касание, как и нападающий "Атлетико" Хулиан Альварес в серии пенальти противостояния с "Реалом" в Лиге чемпионов.