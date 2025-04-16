Будет аншлаг. Карпаты реализовали все доступные билеты на дерби с Рухом

" Карпаты " реализовали все билеты на дерби с "Рухом" в рамках 25-го тура УПЛ, который состоится в субботу, 19 апреля.

Как сообщает Sport.ua, в продажу поступило 3225 билетов (именно столько болельщиков могут присутствовать на календарных матчах на стадионе "Украина" согласно требованиям безопасности) и все были быстро раскуплены. Стоимость одного билета – 300 гривен.

Здесь были учтены и билеты, которые были выделены "Карпатами" бесплатно для военнослужащих.

Напомним, что сейчас "Карпаты" занимают в УПЛ пятое место, набрав 36 очков, "Рух" – девятый, отставая на 6 пунктов.