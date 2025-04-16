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Официально. Капитан Динамо продлил контракт с клубом

Премьер-лига

Новый контракт для Виталия Буяльского

Официально. Капитан Динамо продлил контракт с клубом

fcdynamo.com

Новина українською

"Динамо" официально объявило о подписании нового контракта с с 32-летним капитаном команды, хавбеком Буяльским.

Новое соглашение будет рассчитано на два года, до лета 2027.

Виталий в "Динамо" оказался в 16-летнем возрасте. Он выступает за "Динамо" с 2011 года с перерывом на аренду в "Говерлу" в сезоне-2013/14.

Среди достижений Виталия три звания чемпиона Украины, три Кубка и четыре - Суперкубка страны.

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Виталий Буяльский Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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