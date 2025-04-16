Официально. Капитан Динамо продлил контракт с клубом

" Динамо " официально объявило о подписании нового контракта с с 32-летним капитаном команды, хавбеком Буяльским.

Новое соглашение будет рассчитано на два года, до лета 2027.

Виталий в "Динамо" оказался в 16-летнем возрасте. Он выступает за "Динамо" с 2011 года с перерывом на аренду в "Говерлу" в сезоне-2013/14.

Среди достижений Виталия три звания чемпиона Украины, три Кубка и четыре - Суперкубка страны.