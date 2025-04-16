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Официально. Капитан Динамо продлил контракт с клубом
Новый контракт для Виталия Буяльского
fcdynamo.com
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Новое соглашение будет рассчитано на два года, до лета 2027.
Виталий в "Динамо" оказался в 16-летнем возрасте. Он выступает за "Динамо" с 2011 года с перерывом на аренду в "Говерлу" в сезоне-2013/14.
Среди достижений Виталия три звания чемпиона Украины, три Кубка и четыре - Суперкубка страны.
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