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Бондаренко: Во время тревоги главное – не очень показывать легионерам, что мы волнуемся и боимся
Хавбек Шахтера - о матче с Кривбассом
shakhtar.com
Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко подвел итог доигровки
– Артем, поздравляем с победой! "Шахтер" впервые столкнулся с ситуацией, когда матч доиграется через длительный промежуток времени, в то время как во время нашего пребывания в Кривом Роге прозвучали две воздушные тревоги. Как все эти события повлияли на ход игры и результат?
– Прежде всего, мы очень счастливы, что этот матч наконец-то закончился. Во-вторых, сложно доигрывать, когда чувствуешь темп – и вдруг раздается воздушная тревога, из-за чего он сбивается, а по возвращении начинается совсем другая игра. Сложно, однако такова наша реальность.
– Что чувствуете в момент воздушной тревоги?
– Злоба и разочарование, ненависть к соседям.
– Подбадриваете ли вы как-то иностранцев, работающих в команде?
– Считаю, что главное – не очень показывать, что мы волнуемся и боимся, поэтому они будут чувствовать себя в большей безопасности. Также, если им необходима какая-нибудь помощь, сразу подставляем дружеское плечо.
– Недавно в Кривом Роге произошла страшная трагедия , в результате которой погибло большое количество людей. Что можешь сказать по этому поводу?
– Не знаю… Наверное, не хватает слов, чтобы описать ненависть и ярость. Хочется сказать, что нужно держаться и нет другого выбора, ведь защищаем наше единство.
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