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Бондаренко: Во время тревоги главное – не очень показывать легионерам, что мы волнуемся и боимся

Премьер-лига

Хавбек Шахтера - о матче с Кривбассом

Бондаренко: Во время тревоги главное – не очень показывать легионерам, что мы волнуемся и боимся

shakhtar.com

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко подвел итог доигровки матча 5-го тура УПЛ с "Кривбассом" (2:1).

– Артем, поздравляем с победой! "Шахтер" впервые столкнулся с ситуацией, когда матч доиграется через длительный промежуток времени, в то время как во время нашего пребывания в Кривом Роге прозвучали две воздушные тревоги. Как все эти события повлияли на ход игры и результат?

– Прежде всего, мы очень счастливы, что этот матч наконец-то закончился. Во-вторых, сложно доигрывать, когда чувствуешь темп – и вдруг раздается воздушная тревога, из-за чего он сбивается, а по возвращении начинается совсем другая игра. Сложно, однако такова наша реальность.

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– Что чувствуете в момент воздушной тревоги?

– Злоба и разочарование, ненависть к соседям.

– Подбадриваете ли вы как-то иностранцев, работающих в команде?

– Считаю, что главное – не очень показывать, что мы волнуемся и боимся, поэтому они будут чувствовать себя в большей безопасности. Также, если им необходима какая-нибудь помощь, сразу подставляем дружеское плечо.

– Недавно в Кривом Роге произошла страшная трагедия , в результате которой погибло большое количество людей. Что можешь сказать по этому поводу?

– Не знаю… Наверное, не хватает слов, чтобы описать ненависть и ярость. Хочется сказать, что нужно держаться и нет другого выбора, ведь защищаем наше единство.

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Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Михаил Черныш
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