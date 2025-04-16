И Ярмоленко в том числе. Три игрока Динамо - под угрозой дисквалификации на матч с Шахтером

В 25 туре УПЛ состоится киевское дерби – " Динамо " будет принимать "Оболонь".

На этот матч в составе "Динамо" двое дисквалифицированных игроков. Игру пропустят Денис Попов и Владимир Бражко. Попов был удален из поля в поединке прошлого тура с "Кривбассом", а Владимир Бражко в той игре получил предупреждение, ставшее для него четвертым в сезоне.

Под угрозой дисквалификации на следующий тур и поединок с "Шахтером" находятся защитник Константин Вивчаренко, хавбек Владислав Кабаев и вингер Андрей Ярмоленко.

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Желтая карточка в матче с "Оболонью" будет означать для них автоматический пропуск поединка с "Шахтером".

Напомним, что матч "Шахтер" – "Динамо" пройдет 27 апреля. В таблице киевляне опережают конкурента на 7 пунктов.