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И Ярмоленко в том числе. Три игрока Динамо - под угрозой дисквалификации на матч с Шахтером

Премьер-лига
Обновлено

В матче с Оболонью игрокам Динамо нужно быть особенно аккуратными

И Ярмоленко в том числе. Три игрока Динамо - под угрозой дисквалификации на матч с Шахтером

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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В 25 туре УПЛ состоится киевское дерби – "Динамо" будет принимать "Оболонь".

На этот матч в составе "Динамо" двое дисквалифицированных игроков. Игру пропустят Денис Попов и Владимир Бражко. Попов был удален из поля в поединке прошлого тура с "Кривбассом", а Владимир Бражко в той игре получил предупреждение, ставшее для него четвертым в сезоне.

Под угрозой дисквалификации на следующий тур и поединок с "Шахтером" находятся защитник Константин Вивчаренко, хавбек Владислав Кабаев и вингер Андрей Ярмоленко.

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Желтая карточка в матче с "Оболонью" будет означать для них автоматический пропуск поединка с "Шахтером".

Напомним, что матч "Шахтер" – "Динамо" пройдет 27 апреля. В таблице киевляне опережают конкурента на 7 пунктов.

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Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Оболонь (Киев)
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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Manowar (Харьков)
16.04.2025 в 20:34
С ярмоленко или без всеравно дырявые просрут донецким вонючкам.. А это шанс для Ротаня запрыгнуть на вершину таблицы
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Комментарии 5
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Manowar (Харьков)
16.04.2025 в 20:34
С ярмоленко или без всеравно дырявые просрут донецким вонючкам.. А это шанс для Ротаня запрыгнуть на вершину таблицы
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0
3
Aalex-696 (Немирів)
16.04.2025 в 20:51
Ти з математикою дружиш? Олександрія відстає від Динамо на 6 очок, а за перемогу в УПЛ поки ще дають 3)))
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Manowar (Харьков)
16.04.2025 в 20:55
а проигрыш от Оболони ты игнорируешь??
 
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fanatSD (донецк)
16.04.2025 в 21:15
угомонись ущербный.вонючка здесь ты.не будет ротань с александрией чемпионом.кишка тонка.жажа-долб....б с рождения
sticker
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Manowar (Харьков)
16.04.2025 в 21:22
тупой усралекс ты болеешь за команду у которой будет только бронза. Разве ты не в ж0пе донецкая вонючка??
 
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