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И Ярмоленко в том числе. Три игрока Динамо - под угрозой дисквалификации на матч с Шахтером
В матче с Оболонью игрокам Динамо нужно быть особенно аккуратными
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
В 25 туре УПЛ состоится киевское дерби – "
На этот матч в составе "Динамо" двое дисквалифицированных игроков. Игру пропустят Денис Попов и Владимир Бражко. Попов был удален из поля в поединке прошлого тура с "Кривбассом", а Владимир Бражко в той игре получил предупреждение, ставшее для него четвертым в сезоне.
Под угрозой дисквалификации на следующий тур и поединок с "Шахтером" находятся защитник Константин Вивчаренко, хавбек Владислав Кабаев и вингер Андрей Ярмоленко.
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Желтая карточка в матче с "Оболонью" будет означать для них автоматический пропуск поединка с "Шахтером".
Напомним, что матч "Шахтер" – "Динамо" пройдет 27 апреля. В таблице киевляне опережают конкурента на 7 пунктов.
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