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Шахтер назвал игрока матча против Кривбасса

Премьер-лига

Долго ждал футболист эту награду

Шахтер назвал игрока матча против Кривбасса

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Шахтёр" назвал игрока матча против "Кривбасса".

По версии донецкого клуба, лучшим игроком стал полузащитник Тарас Степаненко, который забил первый гол в матче.

Примечательно, что с февраля 2025 года футболист играет за турецкий "Эюпспор".

Тарас Степаненко отметился первым голом в матче на 40-й минуте еще 1 сентября - в дату матча. Второй тайм не состоялся из-за длительной воздушной тревоги в Кривом Роге.

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К слову, "Шахтер" обыграл криворожский клуб со счетом 2:1. Второй гол забил Кевин.

Напомним, что "Кривбасс" доиграл матч с "Шахтером" спустя 228 дней после начала.

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Тарас Степаненко Шахтер (Донецк)
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Источник:
Шахтар
Опубликовал: Владислав Прийменко
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