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Шахтер назвал игрока матча против Кривбасса
Долго ждал футболист эту награду
Getty Images/Global Images Ukraine
"Шахтёр" назвал игрока матча против "Кривбасса".
По версии донецкого клуба, лучшим игроком стал полузащитник Тарас Степаненко, который забил первый гол в матче.
Примечательно, что с февраля 2025 года футболист играет за турецкий "Эюпспор".
Тарас Степаненко отметился первым голом в матче на 40-й минуте еще 1 сентября - в дату матча. Второй тайм не состоялся из-за длительной воздушной тревоги в Кривом Роге.
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К слову, "Шахтер" обыграл криворожский клуб со счетом 2:1. Второй гол забил Кевин.
Напомним, что "Кривбасс" доиграл матч с "Шахтером" спустя 228 дней после начала.
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