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Пушич - о чемпионской гонке: Все закончится, когда действительно закончится

Премьер-лига
Обновлено

Тренер Шахтера говорит, что команда будет бороться до последнего

Пушич - о чемпионской гонке: Все закончится, когда действительно закончится

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич после доигровки матча 5-го тура УПЛ с "Кривбассом" (2:1), оценил перспективы своей команды в чемпионской гонке.

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– Победа придает вам силы бороться за "золото"?

– Да, конечно. У нас есть это обязательство. Повторюсь, все закончится, когда действительно закончится. До этого момента мы будем делать все, чтобы бороться за первое место. Мы решительно настроены бороться до конца. Есть еще шесть матчей впереди. Все может произойти. Мы будем играть с прямым конкурентом. Мне очень интересно, как все будет происходить. Мы играем очень хорошо.

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Нам не везло в нескольких играх, когда мы играли вничью, к сожалению. Тогда мы полностью упустили свой шанс догнать поезд. Но если смотреть, как играет моя команда, даже сегодня, при таких обстоятельствах сложного поля, я думаю, что мы демонстрируем хорошую игру. Мы в хорошей форме для этой последней части сезона.

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Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Михаил Черныш
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