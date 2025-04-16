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В такие моменты невозможно оставаться в стороне. Шахтер почтил память жертв теракта в Кривом Роге. Фото, видео

Премьер-лига

Хороший поступок

В такие моменты невозможно оставаться в стороне. Шахтер почтил память жертв теракта в Кривом Роге. Фото, видео

Фото - ФК Шахтар

Новина українською

"Шахтер" почтил память жертв теракта в Кривом Роге.

После матча с "Кривбассом" футболисты, тренерский штаб и менеджмент "Шахтера" поехали на место теракта.

Донецкий клуб возложил цветы к мемориалу и почтил память погибших минутой молчания.

"Соперничество только на поле. За его пределами мы все - люди, и в такие моменты невозможно оставаться в стороне", - написал клуб.

Клуб показал фото и видео.

Напомним, 4 апреля российские войска ударили по детской площадке в Кривом Роге. Погибло 20 человек, среди них 9 детей в возрасте от 3 - 17 лет. Пострадали более 70 человек.

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Напомним, "Шахтер" обыграл "Кривбасс" со счетом 2:1 и сейчас занимает третье место в турнирной таблице.

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Источник:
Шахтар
Опубликовал: Владислав Прийменко
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