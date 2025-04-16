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"Бразильцы могли его послать, он с ними не справлялся", - бывшая Тимощука рассказала правду о Луческу в Шахтере

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Новые откровения от Надежды Навроцкой

"Бразильцы могли его послать, он с ними не справлялся", - бывшая Тимощука рассказала правду о Луческу в Шахтере

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Бывшая жена экс-хавбека сборной Украины Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая рассказала, какие отношения были у ее бывшего мужа с экс-наставником "Шахтера" Мирчей Луческу.

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"Луческу? С ним у Тимощука был тяжелый период. В том плане, что он понабирал всяких бразильцев. Иногда даже кого-то по ошибке привозили. Должны были купить какого-то условного бразильского Николая, а им продали другого Николая с таким же именем.

Бразильцы могли на тренировках выражать недовольство и возмущение. Разговаривали с Луческу на повышенных тонах, могли послать, он с ними не справлялся. Бразильцы шумели постоянно, могли прибухнуть на ночных заездах. Тренеры почему-то закрывали на это глаза", – сказала Навроцкая.

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Источник:
Blik
Опубликовал: Михаил Черныш
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