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"Бразильцы могли его послать, он с ними не справлялся", - бывшая Тимощука рассказала правду о Луческу в Шахтере
Новые откровения от Надежды Навроцкой
Бывшая жена экс-хавбека сборной Украины Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая рассказала, какие отношения были у ее бывшего мужа с экс-наставником "Шахтера" Мирчей Луческу.
"Луческу? С ним у Тимощука был тяжелый период. В том плане, что он понабирал всяких бразильцев. Иногда даже кого-то по ошибке привозили. Должны были купить какого-то условного бразильского Николая, а им продали другого Николая с таким же именем.
Бразильцы могли на тренировках выражать недовольство и возмущение. Разговаривали с Луческу на повышенных тонах, могли послать, он с ними не справлялся. Бразильцы шумели постоянно, могли прибухнуть на ночных заездах. Тренеры почему-то закрывали на это глаза", – сказала Навроцкая.
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