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Грицай: Безусловно, игроки Черноморца квалифицированы

Премьер-лига
Обновлено

У Александра Кучера - новый помощник

Грицай: Безусловно, игроки Черноморца квалифицированы

chornomorets.football

Новина українською

Украинский тренер Александр Грицай прокомментировал свое назначение помощником главного тренера "Черноморца" Александра Кучера и высказался о перспективах команды в текущем сезоне.

"Мы работали вместе с Александром Николаевичем в СК "Днепр-1" в сезоне 22-23. Поэтому когда он предложил мне присоединиться к команде, я сразу согласился.

Одесса – город с огромными футбольными традициями, должны сделать все от нас зависящее, чтобы сохранить "Черноморец" в высшем дивизионе.

Впереди у нас шесть финалов. Поэтому и отношение к будущим играм соответствующее. Все понимают возложенную на них ответственность.

В клубе задачи между тренерами разделены. Я буду помогать как в тренировочном процессе, так и в плане работы с видеоматериалами, разбором соперников.

Безусловно, игроки квалифицированы. Большинство игроков хорошо знали и до попадания в клуб. С другими знакомлюсь во время тренировочного процесса. Команда сейчас занимает не свое место", - сказал Грицай.

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Александр Грицай Черноморец (Одесса)
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Источник:
ТГ-канал Чорноморця
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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sasha100 (toronto)
16.04.2025 в 22:59
Камень в огород Бабича)))
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Комментарии 1
sasha100 (toronto)
16.04.2025 в 22:59
Камень в огород Бабича)))
Ответить
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