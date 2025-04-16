Грицай: Безусловно, игроки Черноморца квалифицированы

Украинский тренер Александр Грицай прокомментировал свое назначение помощником главного тренера " Черноморца " Александра Кучера и высказался о перспективах команды в текущем сезоне.

"Мы работали вместе с Александром Николаевичем в СК "Днепр-1" в сезоне 22-23. Поэтому когда он предложил мне присоединиться к команде, я сразу согласился.

Одесса – город с огромными футбольными традициями, должны сделать все от нас зависящее, чтобы сохранить "Черноморец" в высшем дивизионе.

Впереди у нас шесть финалов. Поэтому и отношение к будущим играм соответствующее. Все понимают возложенную на них ответственность.

В клубе задачи между тренерами разделены. Я буду помогать как в тренировочном процессе, так и в плане работы с видеоматериалами, разбором соперников.

Безусловно, игроки квалифицированы. Большинство игроков хорошо знали и до попадания в клуб. С другими знакомлюсь во время тренировочного процесса. Команда сейчас занимает не свое место", - сказал Грицай.