Буяльский: О деталях нового контракта договорились с Суркисом за короткий промежуток времени

Капитан "Динамо" Виталий Буяльский прокомментировал подписание нового контракта с клубом и поделился впечатлениями от этого события.

– Для меня подписание контракта – очень приятное событие, ведь я всю жизнь мечтал играть в "Динамо", и то, что клуб мне это предложил, многое для меня означает. Мы побеседовали с президентом и договорились подписать соглашение. Рад, что "Динамо" рассчитывает на меня и хорошо ко мне относится.

- Вы являетесь одним из лидеров "Динамо", ключевым игроком и капитаном и для команды это отличная новость.

– Если клуб предложил мне продлить контракт, думаю, что я все правильно делаю. Я помогаю "Динамо" как могу, а "Динамо" помогает мне, так что это взаимные отношения, которые важны на будущее.

- Долго ли шли переговоры, долго ли вы решались на это предложение?

– Нет, недолго. Сначала мы с президентом поговорили по телефону, потом встретились с ним лицом к лицу и договорились о деталях за короткий промежуток времени. Мой предыдущий контракт заканчивался через два месяца – летом, я был сконцентрирован на команде и хотел максимально ей помочь и проявить себя. Наверное, клуб это заметил и предложил мне новый контракт – я обрадовался этому.

- Был ли у вас разговор с главным тренером Александром Шовковским? В общем, с кем совещались по поводу продления контракта?

- Да, у нас был очень хороший разговор, который помог и мне, и клубу принять это решение. Также советовался с женой и некоторыми партнерами по команде, узнавал их мнение и то, как они видят ситуацию. О том, как правильно мне поступить, больше спрашивал ребят, уже поигравших на высоком уровне. Конечно, они посоветовали остаться, и я тоже этого не хотел. Так что услышал мнение и футболистов, и президента, и главного тренера – для меня это было очень важно.

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– Ваше новое соглашение рассчитано на два года, какие цели ставите перед собой на это время, чего бы хотелось достичь?

- Хотел бы помогать команде на поле побеждать в каждом матче и в тренировочном процессе тоже. Стремлюсь прогрессировать сам и способствовать прогрессу команды. Это основные задачи. А как будет дальше, знает только Бог.

- Уже в пятницу "Динамо" дома встретится с "Оболонью", или после продления контракта будете готовиться к игре с лучшим настроением?

– Когда мой контракт заканчивался, я тоже готовился к каждой игре, как к решающей, поэтому ничего не изменится. На каждый матч нужно выходить с командным единством и побеждать.