Шахтер подписал защитника, который не подошел Динамо

16-летний украинский защитник Алексей Завора стал игроком донецкого " Шахтера ".

Как сообщает Футбол 24, футболист недавно присоединился к "горнякам" и уже даже провел свой первый матч за команду U-16 - помог разгромить "Атлетик" Одесса со счетом 3:0.

Интересно, что перед переходом в донецкий клуб Завора находился на просмотре в "Динамо", но не подошел киевлянам.

После вторжения России Алексей покинул Харьков и последние сезоны отыграл за братиславский "Слован" (команда 2009 года рождения).

Также была информация, что в августе прошлого года к Заворе был интерес со стороны молодежной сборной Словакии U-17 – игрок получал приглашение присоединиться к национальной команде.