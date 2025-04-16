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Шахтер подписал защитника, который не подошел Динамо

Премьер-лига
Обновлено

16-летний Алексей Завора стал игроком донецкого клуба

Шахтер подписал защитника, который не подошел Динамо

football24.ua

Новина українською

16-летний украинский защитник Алексей Завора стал игроком донецкого "Шахтера".

Как сообщает Футбол 24, футболист недавно присоединился к "горнякам" и уже даже провел свой первый матч за команду U-16 - помог разгромить "Атлетик" Одесса со счетом 3:0.

Интересно, что перед переходом в донецкий клуб Завора находился на просмотре в "Динамо", но не подошел киевлянам.

После вторжения России Алексей покинул Харьков и последние сезоны отыграл за братиславский "Слован" (команда 2009 года рождения).

Также была информация, что в августе прошлого года к Заворе был интерес со стороны молодежной сборной Словакии U-17 – игрок получал приглашение присоединиться к национальной команде.

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Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
football24
Опубликовал: Михаил Черныш
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