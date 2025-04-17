"Мы даже иногда были в низком блоке": Пушич расхвалил игру Кривбасса

Марино Пушич ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции.

"Счет мог стать 2:1 после пенальти. Это захватывающий матч. "Кривбасс" – хороший соперник, сильная команда, которая ждет моменты. Они предпочитают вертикальный футбол, поэтому нелегко против них защищаться: длинные передачи, второй мяч, много навесов – это они умеют. Они забили гол из-за хорошего прострела и хорошего удара головой. Мы не очень хорошо защищались, признаюсь. Мое уважение оппоненту. У нас были возможности в контратаке, у них были возможности в единоборствах. Но главное в этой игре – победа. И мы ее завоевали, заработали три очка и возвращаемся домой”.

"Эта игра была длинной. Мы играли этот матч несколько месяцев. Подготовиться к таким играм непросто. У меня есть подобный опыт в Нидерландах, хотя тогда мы вели со счетом 3:0 против "Аякса" и нам нужно было доиграть 35 минут. Это совсем другое доигрывание, чем когда нужно возвращаться на 40 минут до конца со счетом 1:0, когда судьба матча еще не решена. Как готовиться? Скажу, что было нелегко.

Надо начинать игру очень сосредоточенными, давать 100% уже с первых секунд. Но тоже нужно иметь стратегию игры. И вы знаете наш стиль – мы хотим очень высоко прессинговать, контролировать мяч, постоянно играть. И если соперник умеет использовать шансы, защищаться против них непросто, мы даже иногда были в низком блоке. Думаю, что мы справились с учетом этих обстоятельств. Поле тоже не на высоком уровне, позвольте сказать. Так что я очень горжусь своими игроками – тем, как они поработали”, – рассказал тренер.