Кобин – о матче в Александрии: Когда мы не тратим свои силы на переезды, то команда выглядит совсем иначе

Наставник "Ингульца" Василий Кобин прокомментировал поражение "Карпатам", домашнюю встречу на "Нике" и рекорд вратаря (6 отбитых пенальти кряду).

"Две команды пытались играть в футбол и довольно интересный. Две команды прессинговали друг друга, игроки работали постоянно под давлением, но пытались выходить из-под него и создавать моменты. Мы пропустили два гола со "стандартов" – это последствие потери концентрации. Игра Бабогло была на высоком уровне. Мои игроки с этим не справились, к сожалению. Однако мне как тренеру игра моей команды понравилась. Я своих ребят поздравляю.

Игра была одинаковая, потому что мы не отходили от своего плана на игру. "Карпаты" пытались играть в том стиле, в котором готовились. Была полноценная игра. Мы 90 минут делали то, что договаривались. И у нас это довольно хорошо получалось. Не хватило только качества в завершающей фазе атаки. С этим у нас есть небольшие проблемы. Мы стараемся работать, и мы видим улучшение. Впрочем, очень много работы, над которой еще нужно работать”.