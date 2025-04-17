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Кобин – о матче в Александрии: Когда мы не тратим свои силы на переезды, то команда выглядит совсем иначе

Премьер-лига
Обновлено

Договариваться о проведении домашних поединков нужно было раньше

Кобин – о матче в Александрии: Когда мы не тратим свои силы на переезды, то команда выглядит совсем иначе

fckarpaty.org.ua

Новина українською

Наставник "Ингульца" Василий Кобин прокомментировал поражение "Карпатам", домашнюю встречу на "Нике" и рекорд вратаря (6 отбитых пенальти кряду).

"Две команды пытались играть в футбол и довольно интересный. Две команды прессинговали друг друга, игроки работали постоянно под давлением, но пытались выходить из-под него и создавать моменты. Мы пропустили два гола со "стандартов" – это последствие потери концентрации. Игра Бабогло была на высоком уровне. Мои игроки с этим не справились, к сожалению. Однако мне как тренеру игра моей команды понравилась. Я своих ребят поздравляю.

Игра была одинаковая, потому что мы не отходили от своего плана на игру. "Карпаты" пытались играть в том стиле, в котором готовились. Была полноценная игра. Мы 90 минут делали то, что договаривались. И у нас это довольно хорошо получалось. Не хватило только качества в завершающей фазе атаки. С этим у нас есть небольшие проблемы. Мы стараемся работать, и мы видим улучшение. Впрочем, очень много работы, над которой еще нужно работать”.

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"В команде молодые игроки, которые только начали свой путь во взрослом футболе. На это все нужно время, но, к сожалению, его у нас нет. Надо давать результат. Однако ребята делают все возможное и пытаются выходить из этой ситуации. Когда команда играет номинально дома и мы не тратим свои силы на переезды, то она выглядит совсем иначе. Спасибо "Александрии" за то, что дали возможность нам играть на стадионе "Ника".

Паламарчук сейчас находится в том возрасте, когда он уверен в своих силах. Это опыт и мастерство игрока. Наши игроки ему тоже не забили на тренировке. Главное держать его в тонусе, а он себя хорошо проявляет. Я ему желаю только бить рекорды, но не хочется, чтобы исполняли пенальти в наши ворота”, – заявил тренер.

20 апреля аутсайдер будет играть против ЛНЗ.

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Источник:
Карпати
Опубликовал: Александр Симченко
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