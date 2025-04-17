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Легионер Кривбасса - о доигровке с Шахтером: Психологически было трудно настроиться

Премьер-лига

Рафаэль Бандейра прокомментировал поражение от донецкого клуба

Легионер Кривбасса - о доигровке с Шахтером: Психологически было трудно настроиться

Фото: ФК Кривбас

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Португальский защитник "Кривбасса" Рафаэль Бандейра поделился мыслями о домашнем матче 5 тура УПЛ против "Шахтера" (1:2).

- Сегодня состоялась наверное самая ожидаемая доигровка в сезоне. Прокомментируй, каким оно получилось?

- Это был сложный матч, ведь он длился всего 40 минут. Первые пять минут были особенно напряженными для нас. К сожалению, мы пропустили гол, и только после этого отличились в воротах соперника. Но времени сделать больше уже не хватило.

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- Непросто психологически настроиться на такую доигровку через 228 дней?

- Да, для меня и команды психологически было трудно настроиться, ведь для нас лучше играть полноценный матч. Однако, к сожалению, мы понимаем, что таковы сейчас реалии. Поэтому мы должны иметь терпение и уважение.

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- Что не удалось реализовать на поле из запланированного?

- В принципе мы реализовали все, что готовили на тренировках. Конечно, этот гол в наши ворота немного нас сбил, но мы пытались собраться и, в целом, хорошо сыграли. Даже имели возможность забить дважды, но не повезло.

- Момент с пенальти Илича. Как можешь его прокомментировать?

- Очень жаль, что так произошло. Ведь его гол не засчитали из-за двойного касания - сегодня удача была не на его стороне. Однако Егор Твердохлеб забил отличный гол - Иван Дибанго отдал классный ассист и Егор смог точно пробить, ведь он замечательный нападающий, - сказал Бандейра.

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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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