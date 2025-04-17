Твердохлеб прокомментировал поражение Кривбасса от Шахтера

Полузащитник "Кривбасса" Егор Твердохлеб прокомментировал поражение от "Шахтера" (1:2) в доигрывании матча 5-го тура УПЛ.

"Не могу сказать, что настраиваться в эти дни было тяжело психологически, ведь мы не думали 228 дней именно об этой игре. Мы настраиваемся на каждую игру, и, к сожалению, когда перебивают эти тревоги перед матчем, неважно, сколько дней мы не играли, но это все равно сложно психологически. Но мы к этому готовы, как говорится.

Очень доволен тем, что я смог отличиться. Была подача с левого фланга, и я, как обычно, закрываю дальнюю штангу. Потому и в этом моменте так получилось, что пошла передача, ждал уже мяч на дальней штанге – так и получилось. Ударил головой по воротам и забил гол.

Мы с самого начала настраивались на высокий прессинг, прессинговали почти все 40 минут, ведь у нас было всего 40 минут игры. Потому мы настраивались провести их на максимально высоких скоростях, поднять высокий темп игры – думаю, нам это удалось.

Обидно, что мы пропустили этот быстрый гол в контратаке именно потому, что были очень высоко, получили в свои ворота быструю атаку и пропустили мяч. Наверное, это не удалось, и не хотелось бы, чтобы это было.

Но потом, в принципе, хорошо играли до конца игры, в конце игры забили гол, и если бы еще перед этим забили 11-метровый удар, то думаю, что могли бы рассчитывать больше, чем на 1:2", – сказал Твердохлеб.