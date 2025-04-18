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Левый Берег - Полесье: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Левый Берег - Полесье: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.04.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Лівий Берег
На "Арене Левый Берег" 13-я команда УПЛ будет принимать главного претендента на еврокубки. Смогут ли подопечные Виталия Первака в домашнем матче навязать борьбу фавориту?
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В прошлом туре "Левый Берег" уступил "Колосу", а "Полесье" на выезде победило "Ворсклы". Житомирский коллектив от ближайшего преследователя отстает на пять очков, но расслабляться еще рано.
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Поединок 25-го тура чемпионата Украины сезона 2024/2025 "Левый Берег" - "Полесье" состоится в субботу, 19-го апреля 2025-го года, в 15:30. Встреча пройдет в Киевской области, на стадионе "Арена Левый Берег".
Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
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