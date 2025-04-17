Полузащитник "Вереса" пропустит матч против "Черноморца".

Ровенский клуб сообщил, что Гиорги Куция пропустит матч 25-го тура УПЛ против одесской команды из-за перебора желтых карточек.

Предупреждение, полученное в матче против "Зари" стало для грузинского футболиста восьмым в чемпионате. Он должен пропустить один матч УПЛ.

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Гиорги Куция в данный момент сыграл за Верес 20 матчей во всех турнирах, в которых сделал одну голевую передачу.

Матч между "Вересом" и "Черноморцем" состоится 20 апреля и начнется в 18:00 по киевскому времени.