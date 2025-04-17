Динамо – Оболонь. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Команды выполняют разные задачи в турнирной таблице. "Динамо" одержало 3 подряд победы со счетом 2:0 и уверенно двигается к чемпионству. "Оболонь" отчаянно борется за выживание и в последних двух матчах победила со счетом 1:0 "Ингулец" и "Черноморец", которые являются прямыми конкурентами киевлян.

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Поединок двадцать пятого тура УПЛ сезона 2024/2025 "Динамо" - "Оболонь" состоится в пятницу, 18 апреля 2025 года, в 18:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

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