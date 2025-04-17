Валерий Федорчук: Объединение Руха и Карпат - пока лишь слова

Бывший полузащитник "Руха" и других украинских клубов Валерий Федорчук высказал свое мнение относительно "объединение" команды с "Карпатами".

Напомним, в конце 2024 года "Карпаты" и "Рух" заявили о планируемом слиянии в один клуб - с сезона 2025/26. Предполагалось, что стороны объединят усилия для развития "Карпат", а "Рух" сосредоточится на работе с молодежью и академией. Впоследствии стало известно о том, что фактического слияния клубов не произойдет, а "Рух" останется в статусе профессионального клуба.

"Та вроде объединение есть, но вы знаете, еще до конца нет такого направления. Пока это все на словах. Посмотрим, как будет дальше.

То, что несколько наших игроков перешли в "Карпаты" - это факт. Но какого-то такого объединения пока нет", - сказал Федорчук.